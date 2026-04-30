米芝蓮推介漢堡店 Flat Iron Burger 登陸灣仔 主打乾式熟成漢堡 開幕派對免費送500個迷你漢堡

曾連續多年獲米芝蓮必比登推介的Butchers Club Burger，其創辦人Johnny Glover主理的人氣漢堡品牌Flat Iron Burger正式進駐灣仔，新店選址鄰近昔日Butchers Club Burger發源地，主打乾式熟成牛肉漢堡、鴨油薯條及精釀手工啤酒。 為慶祝新店開幕，當晚更有街區派對，免費送500個迷你漢堡及2,000罐啤酒，灣仔街坊們勿錯過！



主打米芝蓮級乾式熟成牛肉漢堡 Flat Iron Burger主打乾式熟成牛肉漢堡扒，選用優質牛肉於炙熱鐵板上煎製，高溫瞬間鎖住肉汁，再壓至外皮焦香，帶出濃郁牛香。招牌豪華版平鐵堡（單層HK$148；雙層HK$208）以6安士安格斯牛肉即叫即煎，配以雙重美式芝士、五花煙肉、自家醃菜、香脆洋蔥及美式香料沙律醬，層層疊加。另一推介為熱辣雞堡（HK$98），雞肉先以乳酪醃製再炸至金黃，搭配Flat Iron特製辣醬、自製醃菜、番茄及藍芝士醬煙肉沙律，香口惹味。 隱藏菜單掃碼解鎖 經典Wu Tang漢堡回歸

灣仔店獨家設有隱藏菜單，客人到場掃描專屬二維碼即可解鎖限定口味，菜單將定期更新。現時的隱藏菜單是雙喜漢堡（HK$258），以鬆軟麵包夾兩塊多汁漢堡扒，配楓糖煙肉、番茄、醃青瓜及濃郁芝士，份量十足。餐廳亦預告昔日經典的Wu Tang-Style漢堡將會回歸。配菜方面，招牌鴨油薯條（HK$78）及時令軟雪糕同樣值得一試。



開幕街區派對 免費送迷你漢堡及啤酒 為慶祝新店開幕，Flat Iron Burger於4月30日晚上6時舉辦一晚限定街區派對，免費派發迷你漢堡500個及啤酒2,000罐，先到先得，送完即止。 Flat Iron Burger灣仔店 開幕日期：2026年4月30日（星期四） 時間：晚上6點至深夜 地點：灣仔機利臣街14號地下A號舖