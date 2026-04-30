熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Apr-30 16:35
更新：2026-Apr-30 16:35

米芝蓮推介漢堡店 Flat Iron Burger 登陸灣仔 主打乾式熟成漢堡 開幕派對免費送500個迷你漢堡

分享：
Chun 0878888

米芝蓮推介漢堡店 Flat Iron Burger 登陸灣仔 主打乾式熟成漢堡 開幕派對免費送500個迷你漢堡

adblk4

曾連續多年獲米芝蓮必比登推介的Butchers Club Burger，其創辦人Johnny Glover主理的人氣漢堡品牌Flat Iron Burger正式進駐灣仔，新店選址鄰近昔日Butchers Club Burger發源地，主打乾式熟成牛肉漢堡、鴨油薯條及精釀手工啤酒。 為慶祝新店開幕，當晚更有街區派對，免費送500個迷你漢堡及2,000罐啤酒，灣仔街坊們勿錯過！

主打米芝蓮級乾式熟成牛肉漢堡 

Flat Iron Burger主打乾式熟成牛肉漢堡扒，選用優質牛肉於炙熱鐵板上煎製，高溫瞬間鎖住肉汁，再壓至外皮焦香，帶出濃郁牛香。招牌豪華版平鐵堡（單層HK$148；雙層HK$208）以6安士安格斯牛肉即叫即煎，配以雙重美式芝士、五花煙肉、自家醃菜、香脆洋蔥及美式香料沙律醬，層層疊加。另一推介為熱辣雞堡（HK$98），雞肉先以乳酪醃製再炸至金黃，搭配Flat Iron特製辣醬、自製醃菜、番茄及藍芝士醬煙肉沙律，香口惹味。

隱藏菜單掃碼解鎖　經典Wu Tang漢堡回歸

adblk5

灣仔店獨家設有隱藏菜單，客人到場掃描專屬二維碼即可解鎖限定口味，菜單將定期更新。現時的隱藏菜單是雙喜漢堡（HK$258），以鬆軟麵包夾兩塊多汁漢堡扒，配楓糖煙肉、番茄、醃青瓜及濃郁芝士，份量十足。餐廳亦預告昔日經典的Wu Tang-Style漢堡將會回歸。配菜方面，招牌鴨油薯條（HK$78）及時令軟雪糕同樣值得一試。


564722190 17921276451172606 6456794667794722567 n 566025814 17921276460172606 237217226353774042 n 472449818 122199832286203030 2697827227458853278 n 475052073 122205443360203030 7051170520875807905 n

開幕街區派對 免費送迷你漢堡及啤酒

為慶祝新店開幕，Flat Iron Burger於4月30日晚上6時舉辦一晚限定街區派對，免費派發迷你漢堡500個及啤酒2,000罐，先到先得，送完即止。

Flat Iron Burger灣仔店

開幕日期：2026年4月30日（星期四） 

時間：晚上6點至深夜 

地點：灣仔機利臣街14號地下A號舖 

Wan Chai exterior render 灣仔店舖面

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務