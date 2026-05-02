澳門旅遊攻略｜澳門新濠影滙迪士尼滙聚嘉年華 即睇三大主題體驗區！攤位遊戲贏迪士尼精品

澳門新濠影滙由即日起至11月1日期間，聯乘迪士尼推出「迪士尼滙聚嘉年華」，場內特設三大主題體驗區，集結一眾迪士尼人氣角色，無須購票即可入場打卡，迪士尼粉絲今年去澳門旅遊必去！

叢林妙妙屋 投入童話世界 如果喜歡迪士尼世界的童話氣氛，首先第一站帶大家來到位於主入口大堂的「叢林妙妙屋」，米奇、米妮、小熊維尼、跳跳虎及白雪公主等人氣角色將在此登場，加上綠意盎然的童話秘境設計，粉絲們可以盡情打卡！場內更特設「魔法留影站」貼紙相互動體驗，大家可以入內選擇不同主題的相框，拍攝後將以ai為大家換上新造型，趣味十足！濠友薈會員更設專屬禮遇，只需憑於澳門新濠影滙指定商戶之當日單筆消費滿澳門幣100之單據，並上傳活動打卡照片至社交平台，即可免費獲得一次貼紙相拍照機會。



日期：2026年4月29日至11月1日

地點：1樓主入口大堂 , 叢林妙妙屋 時間：12:00 – 21:00（每日拍照機會數量有限，先到先得）

奇幻海洋島 攤位遊戲贏迪士尼精品 迪士尼有不少與海洋世界相關的作品，今次「奇幻海洋島」特別以度假海岸為主題，設有多個收費攤位遊戲，如同置身海邊嘉年華一樣！大家可登上「唐老鴨歷險號」，投入多項互動遊戲之中，玩遊戲贏取精美獎品；亦可走進以《海底奇兵》為靈感打造的深海場景，在發光珊瑚與潛水裝備之間細尋Mo仔身影；而「史迪仔互動吧」則提供可麗餅造型公仔及免費爆谷，打卡必備。重點推介最近大受歡迎的生蠔BB沉浸式互動環節，大家可以親自挑選心水公仔，買回家好好珍藏。



遊戲攤位

日期：2026年4月29日至10月4日 時間：12:00 – 21:00 參與方法：每局一個代幣（澳門幣30）

夢幻彩虹鎮 打卡《優獸大都會》人氣角色 而在一樓輕軌站入口處，則有齊集《優獸大都會》人氣角色的「夢幻彩虹鎮」。這裡以巨型冬甩與雲端彩虹為設計主題，構築出充滿童趣的打卡空間，非常可愛。狐狸阿力與兔子朱迪等角色亦會穿梭其中，令整個場景更加活潑生動，現場於限定時段更會派發甜蜜棉花糖，數量有限，送完即止。



棉花糖免費派發

日期：2026年4月29日至10月4日

時間：16:00 – 18:00

同場加映！迪士尼主題摩天輪包廂 配合迪士尼滙聚嘉年華活動，新濠影滙內的地標景點「影滙之星」摩天輪推出五款迪士尼主題包廂，大家可在米奇、唐老鴨、史迪仔、小熊維尼、阿力和朱迪等熟悉角色的陪伴下緩緩升空，迪士尼粉絲絕對不能錯過！ 「影滙之星」迪士尼角色主題包廂 日期：2026年4月29日至11月1日 時間：14:00 – 20:00 價格：澳門幣 688（濠友薈會員尊享九折優惠）