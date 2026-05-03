銅鑼灣話題新店「無問西東」米芝蓮星級餐廳名廚主理 $48起食新派創意料理

銅鑼灣新店「無問西東 AMALGAMATE」由曾任米芝蓮餐廳的主廚Kasey Chan坐鎮，主打Fusion創意料理，一系列中西交融的菜式不論賣相和味道亦同樣高質，是近期銅鑼灣必食的人氣新店！

銅鑼灣新店「無問西東」 AMALGAMATE 無問西東以「融合與延展（Fusion & Extension）」為主軸，主打精緻又富玩味的 Small Plates，將不同地域風味靈活拼湊，帶來層次豐富的用餐體驗。餐廳由總廚 Kasey Chan 掌舵，曾於多間米芝蓮星級餐廳歷練，廚藝底子紮實，亦曾帶領餐廳連續兩年入選《米芝蓮指南》，實力不容忽視！

帝王蟹腸粉香濃滋味 前菜部分已相當有驚喜，經典鵝肝（$168）加入中式滷水元素，入口先是油潤細膩，隨後帶出微微香料氣息，配上醃辣椒啫喱及芫荽，酸辣恰到好處，令整體感覺更清爽不膩。而北海道帶子薄片（$148）則走清新路線，配搭蘿蔔、柑橘及椰子奶，口感清爽帶微甜，最後以魚子醬點綴，提升整體鮮味與層次。記者心水是帝王蟹腸粉（$168）將鮮甜蟹肉鋪滿腸粉，表面微微煎香後，再淋上川式肉碎擔擔醬，香氣撲鼻！

來到必試新派點心系列，將大家熟悉的點心以全新方式呈現，賣相與味道同樣吸引。煙燻鰻魚脆筒（$48／件）外形小巧精緻，一口咬下先是酥脆，再帶出煙燻鰻魚的濃香，配上淡淡洋甘菊啫喱，味道意外地清新平衡。藍天使蝦脆片（$58／件）以炸雲吞皮承載蝦肉他他，加入蘋果與檸檬汁，酸香開胃，再混合自家製鮮蝦蛋黃醬，層次豐富之餘亦不覺油膩。 灌湯餃（$88／件）令人印象深刻，偏向溫潤路線，以椰菜包裹肉碎，浸於慢火熬製12小時的蟲草花豬骨湯中，湯底濃郁暖胃。

心水必試茶燻廣東鴨胸 主菜選擇非常豐富，立鱗燒甘鯛魚（$228）採用日式立鱗燒技巧，魚鱗煎至金黃酥脆，魚肉則保持細嫩多汁。重點在於醬汁，以白酒茴香牛油為基底，加入雲南火腿與陳皮，鹹香之中帶微微柑橘清香，層次自然推進。紫菜牛肋肉牛角包（$368）靈感來自威靈頓牛柳，將炆至軟腍的牛肋肉配上細滑蘑菇泥，再加入開心果與紫菜一同包入牛角包焗製，外層酥香、內裡濃郁，配上黑胡椒汁更添惹味。如果人數多，推介試試茶燻廣東鴨胸（$448），單是賣相己非常吸引，選用廣東鴨經茶葉燻製，煙燻香氣突出但不過重，配上酸甜梅子醬及羊肚菌清湯，味道層次分明。

最後甜品亦盡顯心思，四川花椒芭菲（港幣$98）將莓果酸甜與花椒的微麻香結合，入口先是清新果香，隨後麻香慢慢浮現，感覺新鮮有趣。豆乳意式奶凍（港幣$108）則以豆腐與豆漿製成，口感細滑輕盈，滲出淡淡芝麻香氣，上層配上微辛子薑與軟糯黑豆，既有中式糖水的熟悉感，又多一份法式甜品的細緻。



AMALGAMATE

地址：銅鑼灣蘭芳道7號 營業時間：星期一至日 12:00-23:30 電話：62513202 / 28898468