法國五月︱SNDO x agnès b.全港首個概念店登場 法式浪漫花園/首發2款香水/周末工作坊

踏入五月，又是時候探索法國五月藝術節的活動，香港處處瀰漫藝術氣息！今年想感受正宗的巴黎浪漫氛圍，不需要飛到法國，位於啟德The Twins雙子匯2期的全新概念商場「三道SNDO」，適逢法國五月藝術節(French May Arts Fest)，特別聯乘法國殿堂級時尚品牌agnès b.，由即日起至5月31日期間，將商場中庭幻化成「Balade dans le Jardin」夢幻花園。現場不僅有過千朵鮮花打造的法式打卡位，更全港首發全新香水系列及多款主題餐飲，絕對是今月周末與閨蜜或情侶約會漫步的首選勝地！

三道SNDO x agnès b.巴黎花園秘境 是次「Balade dans le Jardin」主題活動，靈感來自品牌創辦人Agnès女士的秘密花園。走進SNDO中庭，過千朵來自世界各地的鮮花及植物貫穿整個中庭，中庭中心更有一座古典噴泉，除了花卉，現場更還原了多個巴黎風場景，包括復古綠色花店、法式街頭咖啡吧、白色花車，以及在巴黎街頭的經典Colonne Morris廣告柱，配上柔和的復古街燈，營造出濃厚的法式藝文氛圍。訪客可以隨意坐在木製野餐桌或巴黎長椅上，在鬧市中享受片刻的寧靜。

全港首家概念店登場 首發2款香水 agnès b.於「三道SNDO」開設的全港首家概念店，更獨家首發全新的香水系列。兩款香水分別命名為《Le Parfum 巴黎金韻》及《L’Eau 晨光絮語》，以丁香花為核心靈魂，金色瓶身的《Le Parfum 巴黎金韻》以綠茶與粉紅胡椒開展，中段晚香玉與丁香散發幽香，最後以檀香與藏紅花收尾，有如月光下的神祕花園；而粉色瓶身的《L’Eau 晨光絮語》則更顯輕盈，以日本梨的清甜展開，丁香花與木蘭緩緩交織，最後留下親膚感性的麝香氣息，非常適合清新的夏日。兩款香水瓶身設計取材自凡爾賽宮的簡約圓柱，而包裝盒內更印有Agnès女士親手拍攝的花卉影像，非常值得收藏。

於概念店入手兩款香水，亦享有購物禮遇，凡購買100ml香水或2支 40ml香水，即可獲贈印有Agnès女士攝影作品的限量版竹製摺扇，送完即止。

限定花香主題餐飲 agnès b. CAFÉ更特別推出限定限定餐飲，其中包括由台灣咖啡大師冠軍林東源調配的「Nuage de Lavande」薰衣草雲沫咖啡。甜點方面，有「La belle fleur」桂花香桃焙茶蛋糕，選用法國經典Bonne Maman蜜桃果醬結合桂花蜂蜜慕絲，味道清甜不膩。

限定花香主題餐飲

最新春夏女裝系列同步登場 商場亦展出了最新的春夏女裝系列。Agnès女士將親自拍攝的鬱金香、纈草及河畔波光，透過Photoprint技術呈現在百褶裙與連身裙上，有如將一座私密的植物園穿在身上，將戶外的自然氣息引進日常穿搭。

最新春夏女裝系列同步登場

免費獲贈法式花束 週末限定工作坊 活動期間，每個周末及公眾假期，The Twins Rewards會員只要主題裝置打卡並完成追蹤社交媒體任務，即可免費獲贈精緻的法式迷你花束。每日限量送出，送完即止。 此外，喜歡DIY的訪客，就不要錯過參與一系列周末工作坊。只需於The Twins 雙子匯消費滿指定金額，即可以優惠價參加工作坊，包括花藝、香氛調配、寵物配飾或咖啡品鑑等課程。 工作坊參加方法： 5月1日至5月31日期間，於 The Twins雙子匯(1期12樓至15樓及2期)同日消費滿 $800。

親臨於 The Twins雙子匯2期三道SNDO 1/F禮賓部出示相關發票。 繳付$100 報名費即可預留名額。 時間表： 5月9日 (六) 3pm-4pm | 母親節花藝工作坊

5月10日 (日) 3pm-4pm | 花茶與浴鹽手作坊

5月16日 (六) 3pm-4pm | 法式花盒花藝設計

5月17日 (日) 3pm-4pm | 毛孩花漾頸圈手作坊

5月24日 (日) 3pm-4pm | 植物香氛蠟燭手作坊 5月31日 (日) 3pm-4:30pm | agnès b. x 林東源：品味咖啡的藝術與特調 (由第一屆台灣咖啡大師比賽冠軍林東源老師教授)