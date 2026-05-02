全港首個母嬰×寵物概念店進駐啟德 開幕打卡送旅行收納袋/寵物玩具球

嬰童用品品牌Jakewell將於5月8日在啟德AIRSIDE開設第五間分店，面積逾5,000平方呎，是品牌目前最大的門店。新店最大的賣點是首度加入寵物專區，售賣寵物推車、汽車座椅及搖搖床等出行用品，不再只做母嬰生意，是全港首間將BB同毛孩裝備一起售賣店舖，新店開幕期間更有打卡送旅行收納袋及寵物玩具球禮遇，即睇以下詳情。

不少家長要同時湊B兼養寵物，出街時沒辦法一邊推BB車一邊帶埋毛孩，以往要跑幾間店鋪才能買齊裝備，現在同一間店鋪就搞掂。Jakewell選址啟德，因該區近年大批年輕家庭入伙， 而AIRSIDE本身亦是寵物友善商場，區內多個公共空間都容許帶寵物進入，家長們可以在此一站式選購嬰兒及寵物用品，實現人寵共融 。

「試車路」模擬石仔路草地

新店的一大特色是設有「試車路」體驗區，鋪設石仔路及草地等模擬路面，讓家長即場試推嬰兒車和寵物車，親身感受避震、轉向和重量，不用再單靠店員介紹就落決定。店內亦設有全港最大的Stokke體驗區，集中展示這個挪威品牌的完整產品線，方便家長們比較。

此外，新店也引了入逾30個歐美及亞洲牌子，除了Stokke、Doona、Joolz、Bugaboo、UPPAbaby及Micro等熱門之選，亦首度將Woom、Thule、WonderFold及Tavo帶入香港市場，對這些嬰兒用品牌子有興趣的家長們可以前往店內逐款比較。