BABOR x SHERATON 下午茶登場！惠顧即送 $835 BABOR 禮品包

今個夏天，適逢護膚品牌BABOR迎來70週年慶，同時配合年度藝術安瓶系列—「BABOR x Tinkertailor 限定瑰漾藝術安瓶精華系列」的推出。品牌特別聯乘香港喜來登酒店Sky Lounge，呈獻期間限定「BABOR x SHERATON瑰漾藝萃養肌下午茶」。套餐以系列的5朵AI玫瑰作主題，並把玫瑰色彩與BABOR發源地德國的經典地道風味融入創作。香港喜來登酒店主廚團隊打造11款精緻美點及2款特製飲品，讓賓客可以在維多利亞港醉人景致相伴下，享受午後旅程；每一口都帶著花香果韻。同時，每位賓客更可獲贈價值$835的BABOR精美禮品包（數量有限，送完即止）。

BABOR x SHERATON 瑰漾藝萃養肌下午茶 2026年5月1日至6月30日（星期一至日） 供應時間：下午2時30分至下午5時30分 Sky Lounge視佳廊－香港喜來登酒店18樓（電話：2369 1111） 價錢：HK$676起（2位用）／HK$338起（1位用）（另收加一服務費） 香港喜來登酒店網上商店預訂尊享七五折優惠 >> 預訂按此 << 凡惠顧下午茶，每位賓客均可獲贈價值 $835 的 BABOR 精美禮品包，包括： -BABOR 限量體驗套裝乙份 -BABOR門店邀請卡（可換領以下專屬購物禮遇）： -皇牌DOCTOR BABOR 10D透明質酸安瓶精華體驗裝 -BABOR VISIO醫學級智能肌膚診斷

-即時購物9折優惠 -以HK$380預約享用30分鐘速效專業面部護理 (完成後可全數換購正價產品) 數量有限，送完即止

限定瑰漾藝術安瓶精華系列 BABOR每年都會與世界各地藝術家合作，推出限定瑰漾藝術安瓶精華系列。2026年為慶祝品牌70週年，系列更首次結合AI創作元素，特別聯乘國際知名韓籍AI設計師兼花藝師、Tinkertailor創辦人Hera Kim，推出「BABOR x Tinkertailor限定瑰漾藝術安瓶精華系列」，把AI花藝美學與專業護膚巧妙融合；亦象徵德國安瓶權威BABOR如同AI般持續進化，繼續在護膚科研上開拓無限可能。 限定版以可循環再用的玫瑰粉色金屬盒包裝，與品牌專門店的粉色金屬設計互相呼應；盒身輕巧，方便隨身外攜及旅遊。5款限定套裝均配搭兩款皇牌安瓶精華，並以優惠體驗價發售；每套為[1+1]組合（共7支），可按需要混搭使用，針對不同肌膚問題作更精準修護，全面滿足肌膚所需。