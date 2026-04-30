跟陳家樂去德福玩太興遊戲攤位贏餐飲優惠券 陳庭欣率先試食有「營」健康餐單

九龍灣子民有口福了！太興飲食group今年繼續擴展版圖，旗下八大品牌大舉進駐九龍灣德福廣場，並率先推出有「營」健康餐單，迎合大眾市民以及健身大隻佬注重健康的需要。一眾藝人有「營」大使陳家樂、陳庭欣、關楚耀、何浩文、甄澤權今日(4月30日)齊齊現身太興在德福商場特設的三大免費遊戲區，宣傳「動色味蕾・營出未來」活動，支持食得有「營」。

免費高爾夫球元素遊戲 由即日起至5月6日，大家醫肚前，不妨去德福廣場一期地下中庭特設的遊戲區，大玩三個高爾夫球元素遊戲。大家只要即場登記成為太興APP會員，並完成遊戲，便可「玩Game贏獎賞」，有機會獲得八大品牌電子餐飲禮券，如一橋拉麵、錦麗的晚市堂食$10優惠券及特飲體驗券。

陳家樂要食高蛋白雞胸 八大品牌「一站式美食地圖」新推有「營」健康餐單，陳家樂心水首推太興的雞飯，「自從有了小朋友之後，我更注重健康，最近與太太一齊跳舞做運動，搵排舞老師練習拉下筋。我通常揀高蛋白質嘢食，最鍾意太興嘅雞飯，同太興姐姐熟咗，叫佢俾雞胸我。」 太興新推有「營」健康餐單，包括鹹檸檬蒸䱽魚(約50克豐富蛋白質)、西蘭花去皮雞胸配黑野菌汁(約30克優質蛋白質)、伴水芹香炒淮山(富含膳食纖維，有助令血糖平穩及降低壞膽固醇)、雞蛋吞拿魚沙律多士配健康乳酪(吞拿魚富含優質不飽和脂肪酸，有助補腦護心；乳酪促進腸道健康)。

陳庭欣讚靠得住鯇魚無泥腥味 陳庭欣就支持連續16年榮獲米芝蓮推介的靠得住粥麵小館，率先試食用瓦鍋火爐盛載的暖笠笠魚湯浸鮮鯇魚片勝瓜、選用橄欖油調味的清蒸鯇魚，以及西澳帶子蝦球西蘭花。「我現在經常同關楚耀、主席Tommy佢哋去Mega Box打Pickleball(匹克球)，所以我哋成日去場內靠得住食嘢，我鍾意食腸粉，加杯豆漿。我本身唔食鯇魚，好怕鯇魚陣泥腥味，但呢款無泥腥味，肉質仲好滑。我有啲揀飲擇食，又係唔食勝瓜怕有種草青味，呢款我竟然可以食到，仲飲埋湯。餐牌寫菜式可以加強30至50克蛋白質，我都好需要，因為年紀大咗，蛋白質流失得好快，所以每日都要食足夠蛋白質食物。」

根據註冊營養師Gloria Tse資料，帶子、蝦球及鯇魚含有優質蛋白質，有助修復及促進肌肉生長。西蘭花含葉黃素、維他命C等，有效抗氧化抗衰老。

關楚耀推介草仔棵奶茶 關楚耀就同記者講個人最鍾情茶木：「新出草仔棵奶茶有咬口，同埋健康，糖份無咁高。我都鍾意食東南亞嘢食亞參雞飯，雞髀雞胸都滑，油飯油而不膩。你試過興哥崩沙腩未？都好正㗎！」興哥的清湯蘿蔔牛筋腩淮山麵，牛肉富含鐵及鋅，有助維持免疫力；牛筋含優質蛋白質，有助修補皮膚骨膠原。

其他有營美食還有一橋拉麵的鏗魚湯•油揚烏冬、敏華冰廳的蕃茄湯田園雜菌意粉、錦麗的牛油果蔬菜米紙卷，忙碌一族食健康餐好方便！

「動色味蕾・營出未來」主題活動 日期：4 月 30 日至 5 月 6 日（星期三） 時間：4 月 30 日：下午 3 時至晚上 8 時 5 月 1 日至 6 日：上午 11 時至晚上 8 時 地點：九龍灣德福廣場一期地下中庭