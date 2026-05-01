網上熱話｜連登仔呻旅行意義越來越細 列2大原因力證 網民睇法兩極

相信不少人都鍾情去旅行，更會有人視儲錢去旅行吃喝玩樂為努力返工搵錢的目標。不過，近日有連登仔無奈發文指隨著時代變遷，去旅行的意義好似變得越來越細，引來大批網民留言討論。

連登仔呻旅行意義越來越細 香港人成日都戲稱去日本旅行為「返鄉下」，只因日本一直都深受港人歡迎，而不少打工仔返工搵錢目的其實亦與去旅行有關，盼能四處出走增廣見聞。不過，近日一位連登仔就在討論區以「去旅行嘅意義好似越來越細」為題發文，直指因為時代變遷及科技進步，令到去旅行貌似逐漸失去意義。

2大原因力證旅行失意義 發文者列2大原因證實去旅行的意義逐漸減少，直言「以前資訊冇咁流通，去旅遊真係可以增廣見聞，但依家網絡太勁好多野都可以上網睇片睇到」，加上「城市人去旅行都係睇手機多過睇周圍環境，又唔會去同當地人交流」，兩個原因導致「旅遊嘅收穫細左好多」，純粹得返「飲飲食食打卡影相都係開心嘅」。

網民睇法兩極 發文者對旅行意義的睇法引來大批網民熱烈討論，有網民認同表示「完全明你感受，去到目的地周圍都係普通話，又大聲又嘈，冇mood」、「其實都係，人越大越難遇到新概念同新刺激」，亦有人反駁指「睇同親身感受，始終唔同嘅」，更揚言「去旅行嘅意義係逃離香港」。