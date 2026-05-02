網上熱話｜港女唔鍾意男士著Polo恤？連登仔拆解背後原因：XX著就無事

雖然討論他人衣著不是一件有禮貌的事情，但奈何人類往往都是視覺行先，加上人靠衣裝，難免會對自己或其他人的衣著有一定印象或感覺。早前，有連登仔發文問「點解咁多人對polo shirt咁反感」，引來大批網民熱烈討論。

連登仔發文詢問港女為何討厭Polo恤 所謂人靠衣裝，如果想人地對自己印象好啲的話，的確需要多加注意自己的儀容和穿著打扮，最好做到有個人風格同時又唔會太標奇立異。早前，有連登仔就因為衣著問題而發文詢問「點解咁多人對polo shirt咁反感」，表示自己「聽過好多女仔都對男仔著polo shirt反感」、「寧願男仔著T shirt/恤衫」。

背後原因大拆解 竟與1事有關 發文者就不解為何Polo恤好似比T恤、恤衫更不受歡迎，有網民就留言嘗試拆解背後原因，最多人猜測的原因為著Polo衫「覺得似中年阿叔呀嘛」、「佬味太重、太成熟」，認為後生一代較少咁著，久而久之給予他人一種「老土」感覺，亦有人認為與Polo衫自身有關，只因「香港人根本勁難carry，要大隻夠厚夠橫」、「人又幼稚，身形又小朋友，大肚腩」，想著得好睇的話對身材有一定要求。

網民：講到尾都係睇樣 雖然網民估計的原因有好多種，但有心水清網民就直言「靚仔着乜都唔會反感架啦」、「有錢佬着，同埋靚仔着應該唔會反感」，明顯認為「你的樣子如何，你的日子也必如何」。