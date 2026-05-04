旺角美食｜人氣中菜玥派創新甜品 聯乘民豐粉麵行開心果Gelato雪糕捲

放完假又到星期一Blue Monday要開工，相信不少打工仔心情鬱悶，有見及此，我們一於激活各位讀者的開心情緒，燃起大家振奮之心面對一整個星期的工作。為大家精選這家旺角人氣摩登中菜館玥派，其全新甜品品牌《玥中有甜》推出多款精彩創意甜品，有聯乘民豐粉麵行的開心果Gelato雪糕捲、紅棗杞子卷蛋、陳年普洱黑芝麻Tiramisu，給大家生活一點甜，剷除憂鬱心情！

旺角美食｜升級精品菜單 來玥派食甜品前，不如先嘗一嘗全新升級鹹食菜單！點心類有選用鮮甜爽脆美國艾菲蘋果炮製的蘋果叉燒酥、配搭龍蝦湯的素翅鮮竹卷；海鮮類則有蒜香牛油焗大花蝦、麻辣水煮星斑片、椒鹽吉品鮮鮑魚，後者由日本吉品種鮑魚培植而成，去腸清洗後用刀輕𠝹花紋，吸收調味料，然後裹上薄粉漿落油炸，隨後以椒鹽、青紅椒粒快手翻炒，再灒紹酒提香。火候的掌控令鮑魚外層微脆，保持口感彈牙，鹹香酒香交織，層次豐富。

旺角美食｜五花腩咕嚕肉無法抗拒 五花腩咕嚕肉也是無法抗拒，用肥瘦相間的五花腩代替常用的脢頭肉，內裡嫩滑多汁，均勻掛上酸甜汁，果香醒胃。難得也能吃到功夫菜巧手炒白玉金針素翅，以蛋白與鮮奶在恰到好處的溫度下反覆推炒至細嫩柔滑，火力避免過猛易起焦；火力過弱則難以成形，味道清鮮淡雅。

旺角美食｜民豐糯米糍都食到 今次新菜單亮點之一是聯乘香港經典老字號民豐粉麵行，合作推出紅油白菜水餃、紫菜湯韭菜雲吞、以及全港獨家的民豐開心果Gelato雪糕捲，用春卷皮包裹雪糕，加上開心果碎及麻糬粒，創新有趣又有驚喜。連民豐招牌糯米糍都可以食得到！

旺角美食｜鮮芒芋泥米麻糬白肉椰冰 全新登場的甜品品牌玥中有甜，糖水即叫即製，細緻而份量充足，大部分三十多元有交易。必食鮮芒芋泥米麻糬白肉椰冰、椰林墨白盞雪糕糖水，均以椰冰為基底，綿密雪花冰用鮮椰乳現製而成，後者加入鮮切芒果、金柚肉與黑糯米，層次感豐富。

旺角美食｜現磨黑芝麻糊 現磨黑芝麻糊挑選東南亞優質黑芝麻，以慢火細炒45分鐘，充分釋放芝麻濃郁醇厚的香氣，不帶焦苦。其後研磨成芝麻漿，經過多重過濾至絲滑無渣，綴以清香桂花賦予優雅尾韻。還有以養生食材製作的陳年普洱黑芝麻提拉米蘇、紅棗杞子卷蛋、10年陳皮巴斯克芝士蛋糕，都是甜品控必食之選！

旺角美食｜ $48 起下午茶餐 大家也別錯過菜館新推的全日餐和下午茶餐，$48起就歎到梅菜扣肉脆皮銀絲卷下午茶套餐配橙桂花烏龍，啱晒大家shopping完來醫肚！

玥派 地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊3樓35號舖 電話：23162618 / WhatsApp 90705978 營業時間：10:30 - 22:30