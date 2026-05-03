香港賞螢攻略︱5大螢火蟲熱點 最佳觀賞時間/禁忌 尋找仲夏精靈一文睇清

寒冬賞候鳥，夏察昆蟲嗚。當知了聲漸歇，換上微涼夏風，香港的暑假迎來最浪漫的季節。在遠離市區喧囂的溪澗與密林間，成千上萬的螢火蟲，正如星光般點綴著黑夜。香港擁有不少螢火蟲出沒的熱點，每到夏季的雨後，更是成千上萬的出現，想與家人或朋友共度一個夢幻螢火周末夜？這份「香港賞螢地圖」請務必收藏。 在香港，觀賞螢火蟲是視覺享受，亦是深刻的生命教育。以大埔滘自然護理區為例，這裡曾紀錄過多達7種螢火蟲出沒。這些仲夏小精靈對環境極為挑剔，只棲息在水質乾淨的河邊、池塘或潮濕農田旁。

走進微光的昆蟲世界 螢火蟲發光並非為了裝飾，而是傳遞愛意的訊號。雄性螢火蟲通常較為活潑，牠們會一邊飛行一邊不停閃亮，試圖吸引異性注意；而雌性則像羞澀少女，靜靜停在葉底，等待心儀的對象出現才發出回應。有趣的是，觀賞可以從發光節數分辨性別，雄螢腹部有兩節發光，雌螢則只有一節。 然而美麗通常極其短暫。螢火蟲成蟲的壽命，僅約5天至2星期，牠們不眠不休地發光、求偶，只為繁衍下一代。這份向死而生的堅持，讓那點微光顯得格外浪漫動人。

甚麼時候賞螢最好？掌握觀賞黃金時間 想捕捉到「螢光海」的壯觀畫面，時機是關鍵。每年最佳月份初夏的4月至6月是大爆發期，尤其是4月下旬至5月，不但數量最多也最活躍。若錯過了，大埔滘等地的活動，延續至8、9月都可以賞螢。 黃金時段：螢火蟲怕光，日落後的晚上7時至9時，是牠們最活躍的時間，更是閃爍的高峰期。 天氣密碼：悶熱、潮濕的夜晚最合適賞螢，特別是下過雨後的溫暖夏夜，空氣濕度高，螢火蟲會成群出沒。

香港 5 大熱門賞螢地點推薦： 大埔沙螺洞：全港最大螢火蟲聚居地。這裡擁有豐富的濕地生態，入夜後壯觀的螢光海絕對令人難忘。 交通：從汀角路鳳園遊樂場出發，沿小徑上山步行約 45 分鐘。 大埔滘自然護理區：最受歡迎的親子地點。交通方便，護理區內的紅、藍、黃、啡四條生態徑，皆有機會發現螢火蟲蹤影。 細節：松子園 1 號亭附近是熱門觀察點。 大帽山郊野公園：螢火蟲種類繁多，且高山環境清幽，適合喜歡夜行的登山愛好者。 交通：從港鐵荃灣站或荃灣西站搭乘九巴 51號線，在「大帽山郊野公園」站下車，班次約15-30分鐘一班。

城門水塘：郊遊徑平坦好走，水塘邊潮濕的環境，吸引不少陸生螢火蟲在此繁殖，適合初學者。 交通：港鐵荃灣站B1出口出發，步行至兆和街乘82號綠色小巴，直達城門水塘。 元朗尖鼻咀：鄰近米埔自然保護區，這裡能看到獨特的紅樹林品種螢火蟲，生態意義極高。 交通：於元朗泰豐街乘座新界專線小巴35線，於尖鼻咀站下車。 賞螢必讀禁忌： 螢火蟲極其脆弱，人為干擾可能是致命的。請與孩子一同遵守以下守則： 拒絕光害：絕對不要使用閃光燈拍攝，這會干擾牠們溝通。手電筒請務必包上紅色玻璃紙，並只照射地面看路，切勿直射螢火蟲。

化學止步：螢火蟲對氣味敏感，切勿噴灑防蚊水或香水。建議穿著長袖衫褲及長襪來物理防蚊，並穿著舒適防滑運動鞋。 眼看手勿動：螢火蟲幼蟲在受到強光或驚擾時會停止發光，這反而讓你找不到牠們。安靜觀察，不捕捉、不喧嘩。

螢火蟲的微光，是香港自然生態最珍貴寶藏之一。這個周末不妨關掉手機，帶上孩子走進森林，在點點螢光中感受大自然的脈搏。