2026長洲太平清醮攻略 飄色巡遊/搶包山回歸 感受最地道香港民俗派對

香港是國際大都市，但仍非常重視傳統習俗，像每逢農曆四月，長洲這座原本寧靜的小島，便會搖身一變成為全港、甚至全球矚目的民俗文化舞台。2026年的太平清醮，將於5月21至25日(農曆四月初五至初九)隆重舉行。太平清醮已被列入國家級非物質文化遺產，活動裡遊人不但可以觀賞傳統祭神儀式——飄色巡遊，更可請假一天，欣賞緊張刺激的搶包山賽事。 穿梭古今奇幻飄色巡遊 時間： 5月24日(星期日)下午2時 地點：長洲北帝廟遊樂場及全島

如果你問長洲當地人太平清醮最不能錯過的是甚麼，十之八九會說是飄色。當日午後的長洲街頭，遊人會看見一個個打扮得精緻考究的小孩，彷彿凌空站立在空中，沿著蜿蜒小巷巡遊。 巡遊開始時，空氣中瀰漫著鑼鼓聲與居民的歡呼聲，身在現場均能感受到那份傳承了幾十年的社區張力，每一台飄色背後，都是長洲街坊花了數個月汗水籌備，是這座小島最引以為傲的生命力。至於小演員，有的扮成神祇，有的則化身當紅政治人物或影視角色，帶著諷刺時弊的幽默，在空中向觀眾招手。

深夜極限挑戰——搶包山決賽 時間：5月25日(星期一)凌晨凌時(5月24日深夜) 地點：長洲北帝廟遊樂場及全島 當夜幕低垂，下午的熱鬧並未散去，反而被推向另一個巔峰。在長州北帝廟前，聳立著掛滿平安包的巨型包山。隨著哨聲一響，搶包山選手們，如猿猴般敏捷地向上攀爬，目標是頂部得分最高的平安包。 搶包山現場的緊張氣氛，令數千觀眾屏息以待。這不只是體力較量，更象徵著長洲居民祈求平安與豐收的傳統精神。雖然搶包山現在改用塑膠仿真包進行比賽，但那份熱血沸騰的競技感，依然讓觀賞的人心跳加速。

咬一口平安包的滋味 來到長洲，沒吃過平安包就不算來過太平清醮。這些印有紅色「平安」字樣的白色甜包，內餡通常有麻蓉、蓮蓉或豆沙。在祭祀儀式結束後，派發平安包意味著分享福氣。走在街頭，看著人手一顆熱騰騰的包子，那份簡單甜味，就是最有人情味的文化記憶。

給旅人的建議： 交通規劃：慶典期間，中環往返長洲的新渡輪會加開班次，但碼頭人潮極其擠擁。建議提早出發，至少預留2至3小時排隊與交通時間。 搶包山門券：想近距離觀看決賽？需要提早到現場領取限量的觀看區門票，通常在比賽當晚10時左右開始派發，建議提前找尋排隊位置。

島上飲食：部分區域在慶典期間(尤其是前三天)會維持齋戒習俗，不妨趁機品嘗充滿特色的長洲素食。而麥當勞長洲分店過去亦會配合習俗，推出期間限定供應的「素菇包」。 長洲太平清醮不只是一個觀光行程，更是一次深入香港文化的旅行。5月不如排開所有行程，到長洲感受這場充滿色彩與熱情的民間派對吧。 2026 長洲太平清醮行程懶人包： 活動日期：5月21日至5月25日 關鍵時間點： 5月21日(農曆初五)：迎神與豎幡，揭開慶典序幕 5月24日(農曆初八)：飄色會景巡遊(下午2時)

5月25日(農曆初九凌晨)：搶包山決賽(5月24日深夜12時) 5月25日(農曆初九)：謝幡 地點：長洲北帝廟遊樂場及全島街道 查詢：香港旅遊發展局 / 康樂及文化事務署