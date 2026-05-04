人氣韓牌MATIN KIM新店登陸尖沙咀K11 全新夏季系列同步首發

近期不少人氣韓牌紛紛攻港！韓國極簡街頭時尚品牌Matin Kim繼上年進駐觀塘apm後，今年再開分店，正式登陸尖沙咀K11，亦是品牌在香港設立的第 6 個零售據點。是次新店開幕，品牌更同步首發2026夏季系列，以輕盈、百搭、適合Citywalk的設計單品，與各位粉絲見面，即睇詳情！

Matin Kim正式登陸尖沙咀 K11 購物藝術館！品牌以「法式隨性」融合「韓系街頭」獨特美學風靡亞洲新世代，憑藉其標誌性蝴蝶結肩背包及冷帽等，在全球掀起冷淡色系的中性風熱潮。新店設計沿襲品牌一貫的工業冷調風格，極簡的陳列空間完美襯托品牌單品的風格，店內設有夏季新品專區及全新圖形視覺裝置，讓訪客能沉浸式體驗這個首爾品牌的時尚哲學。

新店首發2026夏季系列單品

是次作為香港的第6間分店，K11店不僅帶來多款熱賣單品，更帶來2026夏季全系列，以「KEYWOOD URBAN REFRESH」為核心概念，靈感源於城市中的日常節奏，同時精準捕捉都市人對短暫抽離現實的渴望。將品牌標誌性的現代中性色調如灰、白、黑，巧妙揉合柔黃、粉紅與鈷藍色，為極簡美學注入充滿清爽活力的夏日氣息。

材質選用輕量透氣面料，結合寬鬆剪裁與多功能工裝細節，完美詮釋「從容即興」的生活態度。系列涵蓋輕量外套、寬版工裝褲、圖像 Tee、連身裙及針織單品，並首次引入全新品牌標誌與圖形設計，提升整體穿搭的品牌辨識度與玩味感，同時打破夏季等於單薄的刻板印象，透過層次感的結構設計與色彩碰撞，保持品牌一貫的從容與城市感。無論是通勤、旅行或周末外出，都能展現自在而充滿個性的個人風格。