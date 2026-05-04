Flakes & Layers by Amanda S回歸city'super 獨家發售費南雪+櫻桃開心果塔

名模兼糕點餅師Amanda S創立的本地烘焙品牌Flakes & Layers by Amanda S，再度回歸city'super，由即日起至5月31日於國際金融中心商場店，期間限定獨家發售多款由Amanda S精心設計，配合法式烘焙技巧的創新甜品，包括不同口味的費南雪系列，滿足甜品控！

檸檬、朱古力碎、開心果費南雪 今次獨家發售的甜品不單賣相精美，而且選用歐洲優質頂級食材製作，兼備美學與味蕾的雙重享受。獨家發售的費南雪系列，分別有開心果味、朱古力碎味及檸檬味。開心果味混合了開心果醬、開心果碎以及覆盆子凍乾，酸甜的果香與堅果味匹配合拍；朱古力碎味在杏仁粉中加入頂級朱古力甘納許及朱古力粒，充滿可可韻味；檸檬味以柑橘搭配軟滑檸檬忌廉餡，並加入蜜漬檸檬皮及細緻的食用花點綴。

櫻桃開心果塔 另一獨家發售的櫻桃開心果塔，以精緻的甜酥塔皮做基底塔殼，內有烘烤杏仁海綿蛋糕、櫻桃及開心果慕斯，最後加上酸櫻桃與開心果碎裝飾塔面，一次體驗富層次感的柔軟、絲滑、鬆化、酸甜及堅果香氣。

櫻桃開心果塔 (8厘米$78/4吋$308/6吋$628，city’super獨家發售)

芒果百香果朱古力蛋糕 喜歡朱古力蛋糕的別錯過芒果百香果朱古力蛋糕，無麩質朱古力海綿蛋糕混合芒果及百香果忌廉餡，再加入新鮮芒果與濃郁朱古力慕斯，果香更帶出朱古力的風味。這兩款甜點均備有幾款大小不同size選擇，適合自私獨食又或同閨蜜分享。

經典法式草莓蛋糕 最後推介經典法式草莓蛋糕。面頭鋪滿新鮮士多啤梨，並圍滿Joconde海綿蛋糕底層，人手唧上新鮮打發的輕柔忌廉，展現優雅法式風采。 city’super中環國際金融中心商場店獨家發售