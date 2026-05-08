你家主子聰唔聰明？從行為睇清貓咪 5 個智力等級 最聰明貓品種原來係…

對不少貓奴來說，觀察主子的一舉一動，早已成為生活中最大樂趣。不過，你又有沒有想過，這些看似隨性小動作，其實暗藏智力差異？原來貓咪的聰明程度，也可以分成 5 個等級，一起來看看自己家中主子在排行榜中屬哪一級。

貓咪智力第一級：遲鈍款 這類貓咪的思考能力相對被動，較少自行解決問題。 行為特徵：明明只需輕輕一跳就能上到高處，卻偏偏站在原地不停喵喵叫，等主人出手相助。 性格特點： 雖然反應慢半拍，但通常十分黏人，撒嬌指數極高。

貓咪智力第二級：平庸款 這類貓咪具備基本的本能，但在執行細節上往往「強差人意」。 行為特徵：牠們雖然擁有掩埋糞便的本能，但經常只是在砂盆邊緣撥動，實際上並沒有成功掩埋，給人一種「徒勞無功」的感覺。

貓咪智力第三級：正常款 最多貓咪屬於的等級，邏輯與判斷能力相當穩定。 行為特徵： 在跳上高處前，會先四處觀察、計算距離，選擇最省力、最安全的路線再行動。

貓咪智力第四級：天才款 觀察力強，甚至開始讀懂人類的情緒與行為模式。 行為特徵： 會默默觀察人類開門方式，然後嘗試自行模仿。 社交智慧： 能敏銳分辨誰疼牠、誰對牠冷淡，心思十分通透。

貓咪智力第五級：神獸款 這是貓咪智力的最高境界，牠們的行為甚至會讓人類感到驚訝。 生活技能：這類貓咪可能嫌棄貓砂盆，轉而學會使用人類的馬桶排泄。 高級模仿：牠們甚至學會使用飲水機，並且能清晰分辨冷熱水按鈕的位置。 看完以上分類，你家的貓咪屬於哪一級？不論是聰明絕頂的「神獸」，還是憨態可掬的「遲鈍款」，在主人心中，牠們永遠都是獨一無二、無可取代的存在。

TOP 5：美國短毛貓（American Shorthair）

聰明貓貓品種排行榜 TOP 5：美國短毛貓（American Shorthair） 聰明特質： 適應力高、狩獵本能強、性格穩定 外表看似隨性淡定的美國短毛貓，其實相當「醒目」。牠們對環境變化的適應能力極佳，身體結實，個性獨立又不失親和力。不少美短貓會在日常生活中自行摸索，學會推門、拉開抽屜等小動作。雖然不屬於過分黏人的類型，但牠們擅長默默觀察四周，從中學習，是讓人相處起來十分放心的聰明貓咪。

TOP 4：布偶貓（Ragdoll）

TOP 4：布偶貓（Ragdoll） 聰明特質： 情緒感知力高、善於互動、親和力強 布偶貓除了外形討人喜歡之外，牠們還能細心留意主人的狀態，在主人心情不錯時主動陪伴互動；當主人感到疲憊或低落時，則會靜靜靠近，帶來安定感。這種細膩情緒理解能力，令布偶貓成為不少貓主眼中的「心靈陪伴者」。加上性情溫和，不少主人亦樂於替牠們打理外表，令牠們時刻保持優雅形象。

TOP 3：緬因貓（Maine Coon

TOP 3：緬因貓（Maine Coon） 聰明特質： 理解能力強、互動度高、性格溫馴 緬因貓以體型龐大聞名，但牠們的智慧同樣不容小覷。這種被稱為「溫柔巨人」的貓咪，對主人十分忠心，亦樂於與人互動。部分緬因貓甚至能理解簡單口令，配合度高，學習能力亦相當出色。對於喜歡與貓咪建立互動關係的飼主來說，緬因貓往往能帶來不少滿足感。

TOP 2：暹羅貓（Siamese）

TOP 2：暹羅貓（Siamese） 聰明特質： 好奇心旺盛、表達能力強、學習力高 暹羅貓向來以聰明見稱，對周遭事物充滿探索慾望，精神充沛、活動力十足。牠們特別喜歡與人互動，並會以不同聲音作出回應，清楚表達自己的需要，是貓咪之中相當「健談」的一類。只要主人願意投入時間教導，暹羅貓通常都能迅速掌握各種互動方式，反應相當靈敏。

TOP 1：唐貓（Mix-breed）

TOP 1：唐貓（Mix-breed） 聰明特質： 生存智慧高、適應力極強、觀察力敏銳 位居榜首的，是最貼近日常生活的唐貓。經過長時間的自然適應與演化，牠們累積了豐富的生存本能，警覺性高，對環境變化反應迅速。唐貓亦非常懂得觀察人類行為，能因應情況作出最有利自己的選擇。每一隻唐貓都有不同性格與特質，其靈活與聰慧，往往令人刮目相看。