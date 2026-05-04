鴻福堂40 周年限定系列精品 低至$188換購雙層蒸煮食物盒/小型焗爐

鴻福堂去年首度推出自家招牌燒賣公仔IP，圓碌碌的可愛造型迅速俘虜一眾粉絲。適逢品牌踏入40週年，燒賣仔再度「升級出擊」，以「嘆盡港味」為主題推出全新系列限量精品，將這位人氣小萌物從餐桌帶入日常生活，手機旁、辦公桌上、甚至廚房裡，統統都有它的蹤影。由即日起至6月30日，新入會成為自家CLUB會員，或現有會員一次性增值指定金額，即可以優惠價換購相關精品，全部限量發售，先到先得，即睇以下詳情。

自家燒賣手機背帶（$68）

系列頭炮是手機背帶，備有「撈乜都掂」杞子仔及「燒賣世一」麻辣仔兩款設計，長繩斜掛可解放雙手，無論追車、買咖啡定打卡自拍都方便。會員增值$300或以上即可獲贈，款式隨機派發，不設退換。

自家燒賣隨行保溫杯（$128）

約650ml小巧容量配合易攜手環設計，輕鬆提握，啱晒日常通勤帶飲品出門，真正做到「隨行即走」。會員增值$800或以上即可換購。

自家燒賣雙層蒸煮食物盒（$288）

專為返工帶飯一族而設，雙層分隔設計可將主食與配菜分開擺放，支援加熱及蒸煮功能，lunch time唔使再食凍飯，加上便攜手柄設計，外出攜帶一樣方便。會員增值$1,200即可獲贈，或以3張湯／涼茶套券或e券加$188換購。