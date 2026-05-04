ANTEPRIMA快閃店登陸希慎 意大利卡普里島度假風！獨家預售全新WIREBAG/限定玩偶吊飾/3大開幕禮遇

踏入 2026 年夏季，希慎廣場將化身度假感十足的夏日地中海海岸！的蔚藍濾鏡！ANTEPRIMA WIREBAG期間限定店今年再度強勢回歸，即日起正式登陸希慎廣場。是次快閃店更將意大利卡普里島(Capri Island)的夢幻度假氛圍帶來香港，展開一場夏日輕奢之旅！今次快閃店特別推出全新WIREBAG系列，獨家率先預售，另外更有多款限定玩偶系列、限時開幕禮遇登場，即睇詳情！

全新LUCCHETTO II WIREBAG獨家預售 ANTEPRIMA WIREBAG期間限定店再度回歸，今年店內率先展出2026春夏系列最新及獨家WIREBAG款式，將意大利卡普里島的明媚陽光、湛藍海岸氛圍帶來希慎廣場，期間限定店以藍白條紋、綠植香檸與海岸風情為主打設計，打造沉浸式卡普里島夏日市集的購物體驗。

是次品牌特別推出 LUCCHETTO II WIREBAG系列，指定期間內於快閃店獨家發售！LUCCHETTO系列以品牌標誌性的旋轉鎖扣設計為亮點，而今季春夏LUCCHETTO II以俐落圓筒型亮相，立體設計呈現品牌精緻的編織工藝，同時演繹融合現代奢華與機能美學。系列提供兩種尺寸，並配備創新性的可調節肩帶與D形環，讓手袋隨意在造型優雅的單肩揹、率性的斜揹或是輕便的手拿模式之間輕鬆切換。本季更推出包含銀彩色、銀綠色及金屬奶油白等9款春夏明亮色調，除了可收納日常必備品，其細緻金屬光感更能映照季節氣息，應對現代都市中多變的生活場合

LUCCHETTO II WIREBAG (LARGE)歷時約11小時純手工編織而成，在保持優雅比例同時，提供寬敞的內部收納空間。無論是繁忙的工作日，或是出國旅程相伴，較大的袋形依然保持從容洗練的姿態。大尺寸系列主打優雅的中性色調，低調精緻，特別適合正式場合。

多款人氣款式登場 除了主打的 LUCCHETTO II，快閃店更同時集合多款充滿盛夏氣息的 WIREBAG系列，展現品牌標誌性編織工藝與設計語言。當中人氣經典的 TWIST WIREBAG以立體扭扭造型，成為夏日穿搭必備的袋款；另一款FLUIDO MINI WIREBAG，則適合追求極簡風格的女性，以簡約輪廓與腋下包設計，帶來優雅時尚的配搭風格。充滿玩味的CONFETTO WIREBAG亦於今季以多種新色回歸，迷你手挽充滿玩味之餘，不失精緻質感，完美詮釋假日風格。

限定BAMBOLA玩偶吊飾同款現身 ANTEPRIMA亦於期間限定店中，呈獻多款充滿意大利風情的MOTIVO ITALIA WIREBAG CHARMS，及快閃店獨家限定的玩偶系列BAMBOLA CHARMS，包括可愛的木偶、廚師與貢多拉船夫，令WIREBAG沉穩的造型注入一份輕鬆愉悅的假日魅力。

多款人氣款式登場

三大限時禮遇 為了慶祝期間限定店的開幕，品牌準備了誠意十足的限時禮遇： 第一重獎賞：於快閃店店內任何消費，即可獲贈手袋清潔套裝乙套。 第二重獎賞：凡購買任何快閃店限定的LUCCHETTO II，即可獲贈迷你WIRE 吊飾一個。 第三重獎賞：凡快閃店購物淨額滿$5,000，即可獲贈全新配色髮夾一套或WIRE 吊飾一個。

ANTEPRIMA WIREBAG Capri Summer Pop-up 日期︰即日起至6月27日 時間：11:00 – 21:00 地址：香港銅鑼灣銅鑼灣希慎廣場 1樓Open Space No. 3