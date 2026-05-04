Pizza Hut買一送一限時加碼 買主菜送Pizza/飯/意粉 低至$144即享兩份主食

各位做開gym的人士留意！Pizza Hut瞄準健身族群的飲食需求，由即日起至5月20日（5月9至10日除外）推出升級版「增肌補碳買一送一」優惠，凡單點指定高蛋白質主菜，即免費獲贈必勝批、意粉或飯一份，最低消費$144即可享兩份主食，最高慳達$169，即睇以下優惠詳情！

首次加入必勝批 三款人氣口味任揀

今次優惠的賣點在於首度將必勝批納入贈送選項。過往買一送一的「送」僅限意粉及飯類，今次則加入三款皇牌批，包括：千島海鮮批（原價$169）、夏威夷風光批（原價$144）及經典至尊批（原價$149），令贈品價值甚至高於部分主菜售價，性價比明顯提升。

高蛋白主菜＋補碳配搭

主菜方面提供5款選擇，包括香草烤雞（半隻）拼香脆薯條（$149起）、黑椒汁豬仔脾配烤雜菜（$144起）、雜錦拼盤配烤雜菜（$164起）、烤香腸拼盤拼薯蓉（$144起）及星級醬燒豬仔骨拼香脆薯條（$164起），均以肉類為主打，蛋白質含量較高。