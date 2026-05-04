熱門搜尋:
五一黃金周 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-04 18:30
更新：2026-May-04 18:30

Pizza Hut買一送一限時加碼 買主菜送Pizza/飯/意粉 低至$144即享兩份主食

分享：
Joe50784

Pizza Hut買一送一限時加碼 買主菜送Pizza/飯/意粉 低至$144即享兩份主食

adblk4

各位做開gym的人士留意！Pizza Hut瞄準健身族群的飲食需求，由即日起至5月20日（5月9至10日除外）推出升級版「增肌補碳買一送一」優惠，凡單點指定高蛋白質主菜，即免費獲贈必勝批、意粉或飯一份，最低消費$144即可享兩份主食，最高慳達$169，即睇以下優惠詳情！

首次加入必勝批　三款人氣口味任揀

今次優惠的賣點在於首度將必勝批納入贈送選項。過往買一送一的「送」僅限意粉及飯類，今次則加入三款皇牌批，包括：千島海鮮批（原價$169）、夏威夷風光批（原價$144）及經典至尊批（原價$149），令贈品價值甚至高於部分主菜售價，性價比明顯提升。

高蛋白主菜＋補碳配搭

主菜方面提供5款選擇，包括香草烤雞（半隻）拼香脆薯條（$149起）、黑椒汁豬仔脾配烤雜菜（$144起）、雜錦拼盤配烤雜菜（$164起）、烤香腸拼盤拼薯蓉（$144起）及星級醬燒豬仔骨拼香脆薯條（$164起），均以肉類為主打，蛋白質含量較高。

adblk5

贈送的補碳主食則合共7款，除上述三款批外，還有香濃肉醬意粉（原價$99）、海鮮寬條麵（原價$99）、芝士焗菠菜蘑菇長通粉（原價$79）及香蒜肉絲意粉（原價$69），大家可自由配搭。

需要留意，部分主菜設堂食限定版本，如鐵板雜錦拼盤及鐵板黑椒汁豬仔脾僅供堂食，外賣自取及速遞則供應非鐵板版本。優惠涵蓋堂食、外賣自取及外送速遞三種模式，全日適用。



螢幕擷取畫面 2026 05 04 170114 外賣 KV 堂食 Menu 外賣 Menu 香草烤雞半拼薯條 黑椒汁豬仔脾配烤雜菜 醬燒豬仔骨拼脆薯條 雜錦拼盤配烤雜菜 醬燒豬仔骨半份拼脆薯條 夏威夷風光 經典至尊 千島海鮮 芝士焗菠菜蘑菇長通粉 海鮮寬條麵

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務