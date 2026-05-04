免費葡撻｜葡萄牙必食「世一葡撻 」Manteigaria香港店開業 6.2免費派300個葡撻

來自葡萄牙的葡撻名店Manteigaria將於中環開設首間香港旗艦店，Manteigaria在全球共有21間分店，總店位於里斯本，是遊客到當地旅遊時的必食葡撻。為慶祝Manteigaria正式進駐香港，店家將在中環大派300個新鮮焗製的葡撻，下文即睇介紹！

葡萄牙葡撻名店Manteigaria 香港首店開業

Manteigaria 於2014年在里斯本創立，是葡萄牙人氣極高的葡式蛋撻專門店，深受本地人及遊客所喜愛，主打每日新鮮出爐的葡撻，酥脆撻皮與香滑內餡令人一試難忘，因此被譽為「世界最好食葡撻」之一！香港店完美承襲品牌特色，製作過程完全透明，客人可近距離欣賞每一件葡撻的誕生，師傅將在現場以巧手堆疊麵糰、入模、倒餡和烘焙，出爐時香噴噴非常吸引！

Manteigaria香港店將於5月26日下午3時開始試營運，並在6月正式開幕。為慶祝新店開幕，店家將6月2日在中環核心地段向公眾派發300個新鮮焗製的葡撻，讓大家感受來自葡萄牙的地道葡撻風味，大家一於把握機會試吓啦！



地址：中環皇后大道中79-83號萬興商業大廈地下B號舖

營業時間：星期一至日：早上8時至晚上8時

電話：+852 6336 5059