玩具反斗城香港首店40周年 新升級旗艦店開幕！全港首個Pokemon Play Lab/Sanrio主題店/任天堂試玩區

玩具反斗城海運大廈店，作為歷經無數香港人成長的尖沙咀玩具聖地，不知不覺已經踏入40周年！為了慶祝這個重要里程碑，尖沙咀分店最近全新升級為世界級玩具旗艦店，將零售與沉浸式體驗完美結合，一口氣引入9大IP主題店中店，更有多個全港首發的玩樂專區！無論是大小朋友，還是想帶小朋友來放電的家長，近期絕對最值得來朝聖打卡一番，即睇詳情！

9大IP強勢進駐！Pokemon Play Lab+2米高達登場 玩具反斗城位於尖沙咀海運大廈的香港首店，今年踏入40周年之際，正式將分店升級為世界級玩具旗艦店。全新空間將推出一系列旗艦店限定及獨家產品，首度設有9間IP主題店中店，更有全新IP首度登陸香港，當中包括首度登陸香港的Pokémon Play Lab，設有全新寶可夢訓練家互動旅程，提供多個體驗及活動元素。 而BANDAI 萬代專區則展出高達2米的「突擊自由高達」，而全港首間 TOMICA BRAND STORE亦進駐分店，設有一面展示超過2,000輛 TOMICA車仔的壯觀展示牆，規模之大更是全亞洲第五間，車迷絕對不能曾過。

Sanrio Gift Gate今次亦以全新「Sanrio Love Letter」主題設計店中店，優先發售全新商品系列，粉紅氛圍令少女心爆棚。而擁有全港最大專區的Sylvanian Families 森林家族，現場更雲集超過100款產品！另外，任天堂 Nintendo專區更設有最新的 Switch試玩區，率先親身各款熱門遊戲。

多個特色主題專區登場 除9大IP主題店中店外，旗艦店同時設有多個特色主題專區，包括：玩具反斗城與本地手寫小巴牌品牌「巧佳」的跨界合作，將極具香港特色的街頭文化注入反斗城。另外，Miffy 主題區設有大型立牌供粉絲打卡，而韓國人氣 IP Kpop Demon Hunters亦強勢進駐，帶來一連串潮流打卡位與獨家精品，緊貼韓流熱潮。 40周年慶典限定活動 玩具任你拎 為了回饋粉絲，玩具反斗城更準備一系列極具收藏價值的限定商品。其中有海運大廈店限定的[POP]長頸鹿 Geoffrey 節日設計特別版，以及印有專屬編號的 《酸雨戰爭》6 吋可動人偶，每款均帶有紀念性設計，極具收藏潛力。另外，不能錯過40周年限定水晶麻雀套裝以及漸變紫色設計的GreenLight收藏合金車。消費滿 $400更可以加$99換購超可愛的Playpop迷你數碼相機，共有 6 款時尚配色，內置多款濾鏡，是小朋友出街打卡的必備神器。

慶典期間更有多項互動活動。指定日子期間，全線分店將舉行「8 秒急口令挑戰」，只要成功讀出指定語句，即可獲得40周年限定 18 吋氣球！而最高消費的5位會員，更有機會參與「40 秒任你拎」奪寶活動，想挑戰運氣與手速的朋友記得把握機會！ 8秒急口令送40周年限定氣球 日期：5月1至3日及5月9至10日 時間：14:00 – 17:00 地點:全線分店(中環萬宜大廈、旺角朗豪坊、尖沙咀 K11 Art Mall 店除外) 玩轉全城反斗城40秒任你拎 日期：5月1至10日