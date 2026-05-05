母親節專訪｜丈夫早逝、SEN幼子患癌 堅毅母揹起3子女 只求孩子健康快樂

有人說「人生不如意事十常八九」。面對逆境，有人選擇以悲觀消極的心態應對，但更多人以正面積極的態度面對。黃太5年前誕下幼子天佑後，發現天佑患有淋巴癌、自閉症和發展遲緩，其後丈夫更因鼻咽癌而離世。她現時獨自撫養3個孩子，將所有心思和時間放在家庭上，只希望孩子能健康快樂成長。

幼子未滿1歲確診 淋巴癌 醫藥費高達數十萬 黃太於2021年誕下幼子天佑，一家五口如獲至寶。正當以為故事踏向大團圓結局時，約8個月大的天佑出現耳朵發炎、高燒不退的情況，住院一個月後更加確診淋巴癌，化療和電腦掃描等醫藥費甚至高達數十萬。高昂的醫療費及突如其來的患癌對黃太無疑是晴天霹靂，「為甚麼我的小朋友會這樣，明明出生時十分健康」。一家人未有因此而氣餒，認為「生病就要醫治，有問題就要解決，怨天尤人是沒有用」。天佑起初嘗試多種化療藥均對病情未有幫助，幸好找到適合的化療藥物，病情漸趨穩定。

2歲再發現發展遲緩+自閉症 面對 冷眼惡言處之泰然 與此同時，黃太發現天佑出現另一問題。她表示，「那時候天佑2歲都不說話，但他的兄姊約10個月大能夠說幾個簡單詞語，我就覺得有問題，於是帶他做各種測試，最後確診言語發展遲緩和自閉症，語言能力與同齡小朋友相差6個月。」黃太更自認幸運，兒子患癌時全家鼎力支持，「有時候我都覺得自己命苦，但我在香港兒童醫院見到不少比我更慘的家庭，有些媽媽要一打三獨力照顧患病的小朋友，他們家中的長輩亦不願理會。至少我的丈夫當時忙前忙後處理，加上家人的經濟支持，我已經比他們好很多。」

被問及外界的不友善對待時，黃太回憶，有一次與天佑坐巴士時，被其他乘客冷眼惡言相待，但她深信無論是愉快或沮喪的遭遇，自己都要坦然接受，「始終有時候小朋友好難控制，我都好想他們不吵鬧。」

丈夫患癌早逝 至今仍不捨 一波未平一波又起。家庭支柱黃先生其後確診鼻咽癌晚期，不久後更加撒手人寰，留下黃太與3名未成年的孩子，現時一家人於公屋居住、主要依靠積蓄、天佑的傷殘津貼和家人經濟支援維持生計。她坦言起先難以面對喪夫，情緒十分低落，經常不言不語。有社工勸喻她看醫生，但黃太覺得「心病還須心藥醫」，醫生難以解決她的思夫之情。為了避免將負面情緒影響其他家人，只能強顏歡笑。可惜每逢說起丈夫，黃太仍不捨落淚。

即使黃先生已經離世2年，但一家人仍未走出陰霾。現時黃太無意慶祝各類節日，包括母親節和農曆新年等，「我現在會去人多的地方坐一下，避免獨留在家，亦有參與協康會舉辦的活動」，以繁忙填滿生活。

將孩子放在首位 只求家人健康快樂 每個人身上肩負不同身分，有人選擇適時放下母親和妻子的責任，享受獨處的時光。但面對3名孩子的重擔，黃太未敢放鬆，「其實家庭與生活早已合而為一，出外玩樂又要花錢，又要花時間，加上我現時未有上班，所以會繼續將家庭放在第一位。」說起未來計劃，黃太決意暫時放下一切，以陪伴天佑成長為首要，在3至6歲SEN小朋友成長的黃金期陪伴和幫助天佑，待他升上小學後，再重返職場幫補家計；對於大兒子和女兒，黃太表示父親的離世對他們有很大打擊，只盼他們快樂平安。她同時寄語其他SEN孩子的家庭要接受現實，只有正視小朋友的狀況才可對症下藥，讓小朋友及早接受各種訓練和治療，有助他們成長。