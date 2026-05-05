普慶餐廳「西班牙美食市集」自助餐半價優惠 低至$209任食西班牙海鮮/美食

普慶餐廳（The Astor）推出全新「西班牙美食市集」主題自助餐，以巴塞隆納著名的 La Boqueria 美食市集為靈感，帶來多款正宗西班牙及地中海美食。於指定網站預定，更可享半價優惠，即睇以下資訊。
晚市龍蝦尾開場 海鮮冷盤無限任食
晚市每位客人可先享用美國緬因州龍蝦尾，配上藏紅花蒜蓉蛋黃醬，口感鮮甜彈牙，為整頓自助餐揭開序幕。同場設有豐富海鮮冷盤專區，供應生蠔、松葉蟹腳、青口、小龍蝦及麵包蟹等，全部無限量供應，主打原汁原味的鮮甜海味。
地道風味Tapas小食＋經典熱盤
餐廳内有Tapas專區，集合多款西班牙經典小食，包括巴馬火腿配芝士拼盤（如曼切高羊奶芝士、藍芝士等）、蒜香橄欖油蝦、西班牙烤章魚，以及清新開胃的檸檬汁醃魚生。
同時亦供應多款人氣熱食，如外脆內軟的西班牙炸丸子（伊比利亞火腿、菠菜芝士及雞肉火腿口味），以及西班牙肉丸、炸魷魚圈、西班牙冷湯與摩洛哥魚塔吉鍋等，風味層次豐富。
主菜方面，烤肉區提供澳洲西冷牛扒及煙燻西班牙烤雞；午市供應慢火烤羊腿，而晚市則升級推出香烤肉眼扒及西班牙烤乳豬，外皮香脆、肉質多汁。另外，經典西班牙海鮮飯亦是焦點之一，加入海蝦、青口、小龍蝦及鮮魷，米飯吸收海鮮精華，鮮味濃郁。
西班牙甜點收尾 加配$58無限暢酒類
甜品區網羅多款地道甜點，包括巴斯克芝士蛋糕、Piononos、Churros及加泰羅尼亞焦糖奶凍等，口感由濃郁到清新兼備。另可加配$58無限暢飲氣酒、紅白酒、韓國米酒及啤酒，或選擇$158西班牙水果酒一壺（紅或白）。
官網預訂獨家優惠
普慶餐廳 The Astor 現推出「官網預訂獨家優惠」，凡透過官方網站訂位，即可以更優惠價享用「西班牙美食市集」自助餐。進官網預定的平日大部分日子午市及晚市均可享半價；而星期六、日及公眾假期則提供午市半價、晚市6折優惠，大家可以去網站挑選最優惠的日子來預定。
預定按此
普慶餐廳「西班牙美食市集」自助餐正價價錢：
午餐：（下午12時至2時30分） 星期一至五：港幣$418（成人) | 港幣$378（小童及長者) | 港幣$318（小童）；
星期六、日及公眾假期：港幣$508（成人）| 港幣$478（長者） | 港幣$418（小童）
晚餐：（下午6時30分至9時30分） 星期一至四：港幣$728（成人) | 港幣$628（長者) | 港幣$518（小童）；
星期五至日及公眾假期：港幣$788（成人）| 港幣$698（長者） | 港幣$588（小童）
*以上價錢須另收加一服務費
普慶餐廳
地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層