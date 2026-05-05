普慶餐廳「西班牙美食市集」自助餐半價優惠 低至$209任食西班牙海鮮/美食

普慶餐廳（The Astor）推出全新「西班牙美食市集」主題自助餐，以巴塞隆納著名的 La Boqueria 美食市集為靈感，帶來多款正宗西班牙及地中海美食。於指定網站預定，更可享半價優惠，即睇以下資訊。

晚市每位客人可先享用美國緬因州龍蝦尾，配上藏紅花蒜蓉蛋黃醬，口感鮮甜彈牙，為整頓自助餐揭開序幕。同場設有豐富海鮮冷盤專區，供應生蠔、松葉蟹腳、青口、小龍蝦及麵包蟹等，全部無限量供應，主打原汁原味的鮮甜海味。

地道風味Tapas小食＋經典熱盤

餐廳内有Tapas專區，集合多款西班牙經典小食，包括巴馬火腿配芝士拼盤（如曼切高羊奶芝士、藍芝士等）、蒜香橄欖油蝦、西班牙烤章魚，以及清新開胃的檸檬汁醃魚生。

同時亦供應多款人氣熱食，如外脆內軟的西班牙炸丸子（伊比利亞火腿、菠菜芝士及雞肉火腿口味），以及西班牙肉丸、炸魷魚圈、西班牙冷湯與摩洛哥魚塔吉鍋等，風味層次豐富。

主菜方面，烤肉區提供澳洲西冷牛扒及煙燻西班牙烤雞；午市供應慢火烤羊腿，而晚市則升級推出香烤肉眼扒及西班牙烤乳豬，外皮香脆、肉質多汁。另外，經典西班牙海鮮飯亦是焦點之一，加入海蝦、青口、小龍蝦及鮮魷，米飯吸收海鮮精華，鮮味濃郁。