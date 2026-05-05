深圳好去處｜三大免費向日葵花海熱點 免預約免門票！附交通攻略

每逢5月至9月，是向日葵盛開的季節！記者特別精選深圳3大賞向日葵必去熱點，向日葵生長得極為茂盛，部分身高甚至超越成年人，有如太陽一樣耀眼的向日葵，隨手一拍都是打卡位。以下三大好去處全部免門票、免預約，隨時隨地都能打卡。

不過出發前記得留意，向日葵的花期普遍較短，一般盛開期只有兩周左右。深圳氣候溫暖，受氣溫影響，每年花期或會提早或延後1-2周，建議出發前先留意當日的即時花況！