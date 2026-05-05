深圳好去處｜三大免費向日葵花海熱點 免預約免門票！附交通攻略

每逢5月至9月，是向日葵盛開的季節！記者特別精選深圳3大賞向日葵必去熱點，向日葵生長得極為茂盛，部分身高甚至超越成年人，有如太陽一樣耀眼的向日葵，隨手一拍都是打卡位。以下三大好去處全部免門票、免預約，隨時隨地都能打卡。
不過出發前記得留意，向日葵的花期普遍較短，一般盛開期只有兩周左右。深圳氣候溫暖，受氣溫影響，每年花期或會提早或延後1-2周，建議出發前先留意當日的即時花況！
向日葵2026｜市民中心
位於福田市中心的市民中心，每年都有一片向日葵花海！這裡的花田又名為市民花田，由當地義工種植，每年所種植的花由市民征集提議，而這裡每年夏天都會種向日葵。佔地達3,300平方米的梯田式花田設計，令拍照更容易，花田周邊還栽種各式季節性花卉，五彩斑斕的花海交織，一次過滿足多個打卡願望！根據往年數據預測，市民中心的向日葵通常在5月下旬至6月中旬盛開。
地址：深圳市福田區市民花田
交通方法：地鐵4號線會展中心站B口或2號線市民中心站F口出站
花期：5月下旬至6月中旬
向日葵2026｜光明小鎮
光明小鎮歡樂田園佔地達3.8萬平方米，除了有大片稻田外，不同季節可觀賞不同的花卉，比如早前有油菜花田，踏入5月中下旬起，便能看到向日葵花海！
地址：深圳光明區光明小鎮歡樂田園
交通方法：地鐵6號線至光明大街站B口，再轉乘6號線支線到「圳美」站A 出口
營業時間：9:00 – 18:00
花期：5月中下旬起
向日葵2026｜梧桐山河生態濕地公園
梧桐山河生態濕地公園由於今年花期提前，現在已經進入了最後的賞花倒數階段。這裡的向日葵花田分別種滿兩排，中間是一條平坦步道，想打卡拍照就更容易！除了有向日葵外，亦有大片夾竹桃花海可以欣賞，而6月起則有6800平方米的荷花盛開的荷塘。
地址：龍崗區園山街道梧桐山河生態濕地
交通方法：地鐵16號線至安良站C/D出口，徒步約10分鐘即可到達
花期：已盛開