網上熱話｜港男呻港女用Stanley保溫杯盲目跟風 即睇品牌3大爆紅原因

Stanley保溫杯在全球爆紅，顏色圖案百變，加上夠實用，因此品牌粉絲年齡層非常廣，深受學生及上班族所喜愛。不過近日有網民就在threads質疑港女用Stanley保溫杯只是盲目跟風，引起網民激烈討論。

最近有網民在threads發文，以「真心想問，依家啲港女返工拎住個 Stanley 1.2L 大水壺係咪覺得自己好型？」為題，表示幾百元買一個淘寶質素的保溫杯行為作狀，並提出3大不滿。 1.裝滿水只是為了放檯面做裝飾，但實際只會買茶飲及外賣。 2.盲目跟風，美國的Stanley保溫杯用家多是在健身室使用，在辦公室用大容量水杯並不恰當。－ 3.優越感，不理解哪來的自信拿著大水杯到茶水間。

最近有網民在threads發文，以「真心想問，依家啲港女返工拎住個 Stanley 1.2L 大水壺係咪覺得自己好型？」為題，表示幾百元買一個淘寶質素的保溫杯行為作狀，並提出Stanley保溫杯3宗罪。(相片來源：Threads）

對於以上質疑，不少網民都持相反意見。有網民一針見血，直言「我拎住水機嗰桶嚟飲都唔關你事啦」、「師兄平時係咪好得閒？人地飲幾多水同買咩杯都要理 」，亦有不少Stanley保溫杯用家曬出收藏並分享個人感受，表示「個杯夠大唔洗成日行黎行去加水好方便喎 」、「Quencher真心好用同鼓勵好多人飲多咗水」。

Stanley保溫杯 3大爆紅原因

Stanley保溫杯到底為什麼會在全球爆紅？以下列出3大主要原因！

1.TikTok瘋傳Stanley保溫杯「燒不壞」影片

2023年在TikTok有網民分享一條影片，片中其私家車遭遇嚴重火災，車廂幾乎全毀，但放置於杯架上的Stanley保溫杯卻奇蹟般完好無缺，甚至仍可聽見杯內冰塊晃動聲。影片迅速吸引數百萬觀看次數，品牌行政總裁更親自回應，承諾為事主更換新車並送上產品，令Stanley保溫杯人氣急升。

2.外形美觀＋實用

Stanley近年成功由傳統戶外用品，轉型為日常生活中的潮流配件。Quencher系列採用下窄上寬設計，貼合汽車杯架尺寸，配合手柄與吸管設計，提升使用便利與飲水習慣。同時，品牌推出多款柔和色調，如馬卡龍色與莫蘭迪色系，打破過往軍綠色的硬朗印象，吸引女性及年輕族群。再加上大容量設計，無論辦公、健身或外出活動，均能滿足長時間補水需求，實用性與外觀兼顧！