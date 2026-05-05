親子好去處｜吉澳美食嘉年華+天后誕慶典5.9開幕 免費入場睇吉澳天后出巡/雜技表演 必食鄉村客家小食（附交通方法+禁區紙申請攻略）

想親親大自然？位於沙頭角的吉澳遠離市區，是不少人家庭日的首選地方。5月9日當日，中大將於吉澳舉辦只此一場的「MeGoOut 鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」，活動集合鄉村美食、傳統節慶和社區旅遊。適逢天后寶誕，訪客除了品嘗一系列客家風味美食，更可觀賞吉澳天后出巡，是小朋友了解傳統節慶的好機會，各位萬勿錯過！

必看 舞麒麟+天后巡遊+抽花炮 中大獲環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室資助，將鄉郊美食、傳統節慶和社區旅遊結合，打造「MeGoOut 鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典」。活動焦點必屬天后誕慶典。當日，吉澳村民將會舉行連串傳統儀式，包括寓意祈福驅邪的舞麒麟、天后巡遊和祈願風調雨順、漁獲豐收的抽花炮儀式，讓訪客親身體驗傳統文化。

品嘗正宗客家風味美食 此外，活動特設「客家味道廚藝比賽」，專業廚師和廚藝愛好者將會齊聚一堂，展現傳統客家風味的獨特味道，歡迎訪客自備餐具即席免費品嘗，以大眾評審的身分投票，感受正宗的客家滋味。最後，活動設有市集、手作工作坊和音樂表演，讓訪客在印洲塘的優美風景下，享受悠閒的週末時光。 MeGoOut 鄉村美食嘉年華暨吉澳天后誕慶典 日期：2026年5月9日 時間：10:00–17:00 地點：新界北區沙頭角吉澳 詳情可瀏覽中大FB 吉澳交通方法及沙頭角禁區紙申請方法：