港姐鄧卓殷斥資 7 位數 以教練身份開設普拉提工作室

2018年香港小姐亞軍、建築設計師兼認證普拉提教練鄧卓殷（Amber Tang），最近在銅鑼灣開設的普拉提工作室(Amya Wellness）正式開張，為香港普拉提界帶來更專業、講究的全新體驗，引導學員深入探索身體潛能，同時建立互相支持的健康社群。

多重身份 身為香港小姐亞軍的 Amber，本身是一位建築設計師，具備扎實的專業背景。近年她更投身普拉提行業，成為教練，將對人體結構與空間比例的敏銳觀察，延伸到身體訓練之中。除了普拉提教學，她亦持續進修營養科學、體重管理、筋膜放鬆及脊椎健康等相關範疇，以更全面、整合的角度理解不同身體狀況與訓練需要。加上她多年與脊柱側彎共存的親身經歷，令她在教學時更著重安全性及個別差異，確保每一節課堂都能作出精準指導，真正為每位學員度身訂造合適的訓練方案。

靈活彈性上課選擇 而 Amber 所開設的 Amya，亦為繁忙的香港人設計了完美時間表和配套。課程由10位專業雙語導師組成團隊，每週提供合共近50節時間表，並設多種彈性套票選項，方便不同工作及生活節奏的學員安排。課程涵蓋以康復、姿勢改善及運動表現為目標的私人訓練，亦有著重節奏與能量的動態團體課，讓學員在共修氛圍中提升穩定度、力量與身體覺察。除經典普拉提外，工作室亦定期策劃主題工作坊及沉浸式養生體驗，並與業界專業人士合作，推出融合普拉提、瑜伽及音療等元素的課程，為學員提供更全面的身心整合體驗。

香港獨家合作：引入韓國高端器材品牌 .fonv Amya更是韓國頂尖普拉提設備品牌 .fonv 的香港獨家合作夥伴！.fonv由具學術背景的團隊創立，深研人體運動科學與生物力學，以精準、流線型的功能性器材，以及重視身體排列與控制的訓練哲學，於首爾的專業健身圈備受推崇。品牌全線器材包括核心床（Reformer）、塔架（Tower）、椅子（Chair）及普拉提桶（Barrel），並特別針對亞洲人體比例設計：人體工學、彈簧阻力及滑床高度均經校準，更貼合相對細小骨架，令訓練更有效率且更易掌握正確發力。Amya全面配備 .fonv 全系列器材，並額外引入GYROTONIC®️拉輪塔，進一步提升神經系統啟動及關節活動度的訓練表現。