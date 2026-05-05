ALPHA DRIVE ONE首度來港 香港演唱會2026搶票攻略 5.20優先售票/門票福利/巡演終站必看亮點

從選秀節目《BOYS II PLANET》脫穎而出、出道即巔峰的人氣男團ALPHA DRIVE ONE，正式宣布將於7月11日(星期六)首度登陸亞洲國際博覽館 Arena，舉行《2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] IN HONG KONG》。作為本次巡演(仁川、橫濱、香港)的壓軸終點站，他們演出對香港的ALLYZ(fans暱稱)而言，不只是見證偶像成長里程碑，更是充滿感動與驚喜的圓夢時刻。
疾馳星路首作《EUPHORIA》實力綻放
ALPHA DRIVE ONE自年1月出道以來，便以旋風之姿橫掃樂壇。首張迷你專輯《EUPHORIA》銷量突破144萬張，刷新K-Pop出道專輯首周銷量史亞軍紀錄。巡演海報以疾馳汽車為主題，象徵成員們在ALLYZ的引領下，勇敢駛向未知的夢幻旅程。
屆時，ALLYZ將有機會現場感受《FREAK ALARM》、《Raw Flame》等冠軍單曲的震撼震撼舞台。除了高水準歌舞表演，fan-con(歌迷見面演唱會)更少不了精心設計的互動環節，讓成員展現私下帥氣又淘氣的獨特魅力。
搶票情報︱ALLYZ福利與售票細節
為回饋一直守候的ALLYZ，官方準備了誠意滿滿的福利。凡購買$1,799門票 的觀眾，除了能近距離欣賞演出，更可提早入場，免卻排隊之苦，參與演前彩排(soundcheck)，並獲得香港場專屬限定禮品。
售票日程表(請校準鬧鐘)：
Global Official Fanclub優先購票：5月20日(中午12時至下午6時)透過Cityline售票，必須早前已於MNET PLUS CHAT登記。
Trip.com優先購票：5月21日(中午12時至晚上11時59分)。
正式公開發售：5月22日(中午 12時起)於Cityline及大麥(Damai)同步開賣。
《2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] IN HONG KONG》詳情：
演出日期：7月11日(周六，晚上6時)
地點：亞洲國際博覽館 Arena
票價：$1,799 / $1,499 / $1,199 / $899
電話購票：2111 5333(星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息)
這次是ALPHA DRIVE ONE首次將他們的「STAR ROAD」搬到香港，更是巡演的最終落點。想要與成員們一起寫下屬於香港站的珍貴回憶？記得準時加入搶票大戰，我們亞博見！