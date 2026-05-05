ALPHA DRIVE ONE首度來港 香港演唱會2026搶票攻略 5.20優先售票/門票福利/巡演終站必看亮點

從選秀節目《BOYS II PLANET》脫穎而出、出道即巔峰的人氣男團ALPHA DRIVE ONE，正式宣布將於7月11日(星期六)首度登陸亞洲國際博覽館 Arena，舉行《2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] IN HONG KONG》。作為本次巡演(仁川、橫濱、香港)的壓軸終點站，他們演出對香港的ALLYZ(fans暱稱)而言，不只是見證偶像成長里程碑，更是充滿感動與驚喜的圓夢時刻。

疾馳星路首作《EUPHORIA》實力綻放

ALPHA DRIVE ONE自年1月出道以來，便以旋風之姿橫掃樂壇。首張迷你專輯《EUPHORIA》銷量突破144萬張，刷新K-Pop出道專輯首周銷量史亞軍紀錄。巡演海報以疾馳汽車為主題，象徵成員們在ALLYZ的引領下，勇敢駛向未知的夢幻旅程。