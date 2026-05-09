一文睇清｜狗狗狂飲水背後 3 個危險警號！教你計出愛犬正確攝水量

不少主人認為，狗狗胃口好、飲水多，就代表身體強壯、活力滿滿。不過，如果主人發現愛犬最近突然不停喝水，頻密程度大幅增加，這其實未必是好事，分分鐘這是牠們身體不適時所發出的警號。所以如果見到家中愛犬出現以下 3 大危險警號，那就最好找獸醫幫助。當然，作為一位稱職的狗主亦要清楚知道狗狗正確的攝水量要幾多。

飲水多不等於身體好

飲水多不等於身體好 除了天氣炎熱、運動量增加等正常情況外，異常增加飲水量，往往與潛在健康問題有關。如果情況持續出現，主人就要多加留意，或尋求獸醫幫助。

三大危險警號 你的狗狗中咗幾多項？ 狗狗不停喝水警號 1: 一直喝水、一直排尿，連半夜也要起身 如果狗狗飲水量突然大增，同時排尿次數明顯增加，甚至影響夜間睡眠，這有機會與腎臟功能異常或泌尿系統問題有關，不宜忽視。

狗狗不停喝水警號2: 精神轉差及體重下降

狗狗不停喝水警號 2: 精神轉差及體重下降 如果狗狗喝水量增加，而且在精神方面卻變得冇精打采、日漸消瘦，可能與新陳代謝失衡或內臟負擔加重有關，需要進一步檢查原因。

狗狗不停喝水警號 3: 飲水量「突然」大幅上升 相比逐步增加，突然性的行為改變更值得警惕。這未必是狗狗「想喝水」，而是身體試圖透過大量飲水，加快代謝體內無法正常排出的物質或毒素。 行為改變，就是最直接的訊息狗狗不會說話，但牠們的日常習慣變化，往往正反映身體狀況。只要發現飲水習慣明顯異常，主人應及早諮詢獸醫，安排檢查，才能及時守護毛孩健康。

計算狗狗喝水量的正確方法

計算狗狗喝水量的正確方法 水不只幫助調節體溫，還協助消化、營養吸收、血液循環與代謝。 一般狗狗每 1 公斤，一天需要飲用56 毫升的水。 換句話說，狗狗喝水量計算公式是：【每日飲水量（ml） = 公斤數（kg） × 56 ml】 所以我們得知：如果一隻 15 公斤重的狗狗，每天應喝至少約 840 毫升的水。 但以上只是基本參考值，實際需求會因以下條件而變動： 體型與年齡： 大型犬代謝快，需水量較多；幼犬或老犬可能因活動力或健康問題而有不同需求。

活動量與氣候：運動量大或天氣炎熱時，狗狗會透過喘氣散熱，流失更多水分。

飲食內容：吃濕糧的狗狗會從食物中攝取較多水分，因此喝水量可能會比吃乾飼料的狗狗少。