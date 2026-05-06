終於有得同主子襯衫！OneDegree × Sport b. 限定系列正式開賣

為慶祝 OneDegree成立6周年，品牌藉此找來法國時尚品牌agnès b. 的年輕支線Sport b.推出「OneDegree | Sport b. 6周年限定系列」，以人寵同款及周邊單品，讓寵物主人與毛孩一同演繹法式簡約運動風（重點是可以同愛寵襯到絕出街）！限定系列即日起於OneDegree網店及「陪胖日記」寵物百貨同步開售，數量有限，售完即止；會員及保險客戶可享專屬折扣與購物禮遇。

系列概念與亮點

系列把Sport b.標誌性的簡約設計元素，融入OneDegree守護毛孩的理念，推出一系列兼具舒適度、機能與造型感的服飾及配件。設計以運動元素為主軸，設計師亦貼心選用親膚布料，鼓勵主人與寵物多走動、多互動，建立健康、活力的生活節奏，呼應OneDegree今年以「寵物 × 運動 × 時尚」為核心的周年主題。

品牌亦將於2026年5月30及31日於西九文化區舉行「寵寵欲動6運會 — powered by Sport b.」，現場設有多項寵物競技活動；到時毛孩便可穿上限定系列參與，與主人一同留下開心回憶。