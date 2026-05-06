終於有得同主子襯衫！OneDegree × Sport b. 限定系列正式開賣

為慶祝 OneDegree成立6周年，品牌藉此找來法國時尚品牌agnès b. 的年輕支線Sport b.推出「OneDegree | Sport b. 6周年限定系列」，以人寵同款及周邊單品，讓寵物主人與毛孩一同演繹法式簡約運動風（重點是可以同愛寵襯到絕出街）！限定系列即日起於OneDegree網店及「陪胖日記」寵物百貨同步開售，數量有限，售完即止；會員及保險客戶可享專屬折扣與購物禮遇。
系列概念與亮點
系列把Sport b.標誌性的簡約設計元素，融入OneDegree守護毛孩的理念，推出一系列兼具舒適度、機能與造型感的服飾及配件。設計以運動元素為主軸，設計師亦貼心選用親膚布料，鼓勵主人與寵物多走動、多互動，建立健康、活力的生活節奏，呼應OneDegree今年以「寵物 × 運動 × 時尚」為核心的周年主題。
品牌亦將於2026年5月30及31日於西九文化區舉行「寵寵欲動6運會 — powered by Sport b.」，現場設有多項寵物競技活動；到時毛孩便可穿上限定系列參與，與主人一同留下開心回憶。
產品設計與單品一覽
限定系列以OneDegree品牌色調作主軸，當然還有不能缺少的Sport b.經典Dino恐龍圖案作點綴，低調得來又帶有運動時尚感。系列產品亦顧及主人與毛孩日常所需，讓「人寵穿搭」更易配搭和有整體感：
• 主人單品：T恤、圍巾、公仔扣飾
• 寵物單品：胸背帶、牽繩、領巾
發售及購買資訊
由4月30日起，可於OneDegree網站及「陪胖日記」寵物百貨訂購限定系列 >> 可以按此購買<<。
會員及保險客戶專屬禮遇
• 會員及保險客戶可享專屬折扣及優惠；不同級別的毛範生之折扣安排，請參閱相關列表，並留意電郵收取專屬購買連結。
網店限定優惠
• 每購買1件T恤：送OneDegree寵物百貨HK$100優惠券2張
• 每購買1件非T恤精品：送OneDegree寵物百貨HK$50優惠券1張
備註：相關優惠券將於客戶成功購買指定產品並完成付款後1個月內，以電郵發送予合資格客戶。HK$100及HK$50優惠券分別適用於單一訂單（不連運費）消費滿HK$500及HK$300之交易。每張優惠券只限使用一次，不可分拆、轉讓或兌換現金，亦不可與其他優惠同時使用（指定金額免運費優惠除外）。
門市獨家發售（agnès b.指定店）
除網店率先訂購外，限定系列亦將於5月21日起在3間agnès b.門市獨家發售，主人亦可帶同毛孩到店內購買！
1. 啟德雙子匯2期（SNDO）：啟德The Twins雙子匯2期1樓117–124號舖
2. 圍方：沙田大圍車公廟路18號圍方2樓210號舖
3. 形點I：元朗元龍街9號及朗日路9號形點I 1樓1159號舖