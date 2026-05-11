添好運傳奇故事 由街坊點心店做到世界知名的「平民米芝蓮」

香港地道點心品牌添好運，不知不覺已經營接近二十載，它背後的故事大家又有沒有聽說過？耳熟能詳的名字令人想起一籠籠熱騰騰的點心，簡單而美味，不必依附於華麗排場，期望讓每一位食客都能以平民價錢，品嚐頂級點心。 經典點心一夜成名 連續多年獲米芝蓮肯定 由一間只有20個座位的小店出發，添好運憑著兩位資深點心師傅對味道、手藝與細節的執著，把一籠籠熱騰騰的點心，化成無數香港人心中熟悉的味道。2009年開業不足一年，品牌便摘下米芝蓮一星榮譽；多年以來，更連續17年獲得米芝蓮推介，這份成就並非一般餐廳能夠輕易企及。從當年的小店，到今天在香港擁有合共1,219個座位的規模，添好運的營運版圖已擴大約60倍，見證的不只是品牌成長，更是一段被一代又一代食客記住、分享、再回味的香港味道。

招牌酥皮焗叉燒包一直是最令人回味的經典滋味。以2025年計，添好運香港市場已售出1,535,736個叉燒包，平均每日超過4,200個，足見這份經典如何跨越時間，依然深受歡迎。由小店年代到今天的大規模熱賣，這道招牌點心不單是添好運的代表作，更已成為無數香港人心中最熟悉、最有記憶點的味道之一。

至於2026年2月農曆新年期間，添好運賀年禮盒於門市及各大超市合共售出逾5萬盒，成為不少家庭團年飯桌上不可或缺的節日美點。對添好運而言，真正珍貴的從來不只是星級光環，而是能夠以匠心守住味道、以用心連結人心，讓每一口點心都承載著家的感覺與香港的情懷。 高性價比的平民美味 本地飲食界出身的他們相信點心應該讓人人都能品嚐，決定不走傳統高級酒樓路線，反而以「平民價錢」作招徠，專注做好點心本身，堅持現場即製，講究材料、比例和火候，成為飲食界「平民米芝蓮」的典範。一桌點心，往往是與親朋好友相聚在一起分享，不只是滿足口腹之欲，更是連結人與人之間，一份日常生活的溫度。

植根香港 走向國際 香港深水埗分店多年入選《米芝蓮指南》，並於近年獲得「必比登推介」。對添好運而言，這些肯定不只是榮譽，更是品牌一直堅持做好香港點心的印證。自2013年起，添好運走出香港，將正宗、地道的香港味道帶到世界各地，讓更多海外食客認識這份來自香港的驕傲。 對香港人而言，添好運不只是一個點心品牌，更是一份熟悉的家鄉味道。無論身處香港，還是世界不同角落，品牌都希望把傳統香港點心的地道風味傳承下去，讓這份源自香港的滋味，走進更多國際食客的日常。

傳承與創新相互呼應 展望未來，添好運持續擴展版圖，荃灣新店已於4月下旬正式開幕，進一步拓展品牌在本地的版圖。同時，品牌亦以更具當代感的方式呈現品牌精神，透過互動式社交媒體企劃、與當代藝術家的限時聯乘，以及新穎的視覺語言，拉近與新世代消費者的距離，讓更多人認識品牌背後的飲食文化與香港味道，並延續老師傅的點心工藝，將香港點心帶到更遠的地方，傳承這個源自香港的驕傲。此外，品牌本月底亦將舉辦一項迎合年輕一代的特別活動，詳情稍後公布。