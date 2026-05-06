全包式郵輪假期｜大洋郵輪最新海麗號「OCEANIA AURELIA」海上精品酒店＋一價全包頂級海上餐飲體驗

如果你有興趣體驗郵輪假期，那就絕對要認識大洋郵輪最新推出的終極探索郵輪海麗號「OCEANIA AURELIA」！海麗號為品牌「OceaniaNEXT」升級計劃的重要一環，將原有的海洋號（OCEANIA NAUTICA）全面提升改造，打更細緻、貼近生活的深度航旅。全船空間重新規劃後更見開揚，配合低調優雅的俱樂部風格，整體氛圍更接近一間設於海上的精品酒店，充滿度假氣氛！

海麗號（OCEANIA AURELIA）載客量少於500人，船員人數約400人，船上賓客與船員比例接近一比一！因此服務節奏亦相對從容。無論是餐飲安排、房間需要，或日常細節，均可迅速跟進，減少等待時間，整體體驗更順暢，亦令整個旅程更具人情味。 全船設有238間客艙，其中179間為套房，並提供專屬管家服務，適合追求高私隱度及貼心安排的旅客。大部分套房面積超過300平方呎，部分更達1,000平方呎，空間感接近酒店套房，不少更設有獨立客廳及飯廳，方便長時間停留。房型方面，除翻新的船主套房、美景套房及頂層套房外，亦新增大洋套房、海平線套房、海景套房及內艙套房，選擇更靈活。整體設計偏向溫暖簡約，著重實用與舒適，適合長途航程居住。

頂級海上餐飲體驗

餐飲方面，海麗號延續品牌「頂級海上美饌」定位，主打將不同目的地的飲食文化融入菜單之中。船上設有多個餐廳選擇，包括氣氛正式的主餐室Grand Dining Roo）、經典西式扒房Polo Grill、意大利餐廳Toscana，以及較輕鬆的Terrace Café與Waves Grill，適合不同時段與用餐心情。晚上亦設有薄餅餐廳，作為較隨意的宵夜選擇。

咖啡與甜點方面亦有所提升。Baristas咖啡廳將遷至Horizons區域，方便旅客在觀景同時享用咖啡。新增的The Bakery烘焙坊提供歐陸風味糕點與輕食，而Crêperie甜品店則主打法式可麗餅、窩夫及雪糕，屬較輕鬆的日常享受，適合在航程中隨時補充甜點能量。此外，船上設有多個酒吧及客廊，適合不同時段小酌放鬆。全新Founders酒吧主打調酒體驗，為夜間活動提供更多選擇。