蘇梅島旅遊｜開箱曼谷航空香港直飛蘇梅島航線 直擊度假風花園機場+免費貴賓室待遇

作為泰國第三大島的蘇梅島，最著名的便是其豐富的自然風光與頂級度假村，造就此處成為泰國一大休閒度假勝地，與泰國其他地方氛圍截然不同！若想趁假期到蘇梅島鬆一鬆，曼谷航空(Bangkok Airways)每周三班提供往返香港與蘇梅島的直航班次，無需經曼谷轉機，大大節省轉機時間。今次記者就試坐這條直飛蘇梅島航線，走入他們專屬貴賓室，同時帶大家到被譽為「世界最美花園機場」的蘇梅機場，即睇詳情！

曼谷航空連接泰國多個主要度假目的地，部分航點更設有直航往來香港、馬來西亞、新加坡及馬爾代夫等地。目前香港直飛蘇梅島的班次為每周三班(逢周二、四、六往返)，而蘇梅國際機場更是曼谷航空的自家重點機場！今次記者實測去程約3.5小時，航線採用Airbus A319客機。機型雖不屬大型客機，但機艙環境亦相當乾淨整潔，座位空間亦算寬敞，更貼心備有小枕頭。飛機餐同樣驚喜，有齊特色沙津、主食及甜品，主菜雞肉肉質不乾柴，頗為入味，相當不錯。

坐經濟艙都能享貴賓室小食

大多數航空公司的貴賓室都是商務艙乘客專利，但在曼谷航空，即使是經濟艙乘客，都能夠享用泰國境內的精品貴賓室！蘇梅島機場雖然沒有精品貴賓室，但有專屬Courtesy Corner設置於登機口前，這個免費候機服務提供所有經濟艙乘客免費的輕食、三明治、當地特色小食及飲料，保證各位食飽歎夠再登機。

如果是商務艙乘客，在蘇梅島機場回程時，就絕對要預留時間進入藍絲帶貴賓室。一走進去，裡面是充滿熱帶風情的藤編裝飾與藍色主調格局，有如走進鄉村俱樂部一樣。這裡不只提供基本的小食與飲料，更有熱騰騰的港式點心和當地特色小食，比如泰國甜糉及三角椰汁糕等等，看著窗外大草地，一邊等待上機，真的非常寫意！