親子好去處｜迪士尼首推Pixar Summer Fest 全新彼思好友星空匯演登場 Pixar水花大街派對回歸

Pixar Summer Fest將於6月12日登場！

必看全新Pixar 星空匯演 最受Pixar粉絲關注的節目必屬全新「Pixar好友星空匯演」。匯演將於「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前上演，表演將會透過無人機及奇妙夢想城堡與美國小鎮大街上的投影，訴說多個Pixar經典故事，各位Pixar粉絲萬勿錯過。

多個Pixar角色現身樂園 與此同時，《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《超人特工隊》等的多個角色將於樂園各處現身，而《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達、《《玩轉極樂園》的米哥、《熊抱青春記》的紅熊貓美美更加於全日不同時段登場，與粉絲創造難忘回憶。

水花大街派對回歸 親手整三眼仔爪爪手工批！ 超受歡迎的「Pixar 水花大街派對！」即將回歸，與訪客一起投入水花四濺的派對。玩累了，不妨嘗試多款Pixar主題美食。別忘記參與「Pixar 餐桌派對」，親手製作三眼仔爪爪手工批、彈弓狗彈卷等小食，盡情投入Pixar世界。當然少不了多款香港迪士尼獨家Pixar球主題商品，以及人氣《反斗奇兵》系列精品。 樂園更加預告，Pixar主題爆谷限定店將於7月在小鎮大街百貨店登場，而全新Pixar主題體驗將於明年開幕，訪客可體驗沉浸式劇場歷險。