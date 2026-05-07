寵物專屬交友App！幫主子撳 Like 識朋友　玩法超似 Tinder

科技發展發達，如果在人類世界入面想識朋友，簡單下載交友app就可以，但有養寵物的主人們，又有沒有想過，如果愛寵想識朋友又可以點呢？除了帶牠到外出，面對面認識朋外就沒有其他方法。不過，最近編輯發現了一個手機app「PetView」可以讓狗狗用自己的大頭貼交朋友，非常有趣。

PetView 應用程式小介紹

該手機應用程式其實是台灣人寫出來的，他們之所以會推出這個手機app，目的是為了讓主人可以快速搜尋附近或目標地區的寵物友善餐廳、咖啡店、商場、公園、行山路線、住宿及活動地點。不用再逐個網站翻查資料，只需打開 App，就能一眼找到適合與毛孩同行的去處，大大節省計劃時間。

如果想自己親身幫愛犬玩犬界交友app，大家可在app store 搜尋「PetView」，然後填上簡單資料便可以了。