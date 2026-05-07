寵物專屬交友App！幫主子撳 Like 識朋友　玩法超似 Tinder

科技發展發達，如果在人類世界入面想識朋友，簡單下載交友app就可以，但有養寵物的主人們，又有沒有想過，如果愛寵想識朋友又可以點呢？除了帶牠到外出，面對面認識朋外就沒有其他方法。不過，最近編輯發現了一個手機app「PetView」可以讓狗狗用自己的大頭貼交朋友，非常有趣。
PetView應用程式小介紹
該手機應用程式其實是台灣人寫出來的，他們之所以會推出這個手機app，目的是為了讓主人可以快速搜尋附近或目標地區的寵物友善餐廳、咖啡店、商場、公園、行山路線、住宿及活動地點。不用再逐個網站翻查資料，只需打開 App，就能一眼找到適合與毛孩同行的去處，大大節省計劃時間。
如果想自己親身幫愛犬玩犬界交友app，大家可在app store 搜尋「PetView」，然後填上簡單資料便可以了。
主子交朋友 主人負責撳 Like
雖然app內大部分功能只能在台灣地區使用，但有幾 part 功能也可以在香港使用得到，而其中一個特別功能就是寵物交友區！介面上的操作跟人用的交友app幾乎一模一樣。
主人要幫狗狗在交友介面上幫主子「撳like」或者「Dislike」，然後等對方回覆，好有互動感。
幫狗狗記錄生活點滴
主人亦可以在「個人檔案」頁面上，然後upload 狗狗的相片，記錄開心的生活點滴。又或者可以看看其他狗狗的可愛相片，調劑心情。
App介面教學
1.如果想到狗狗交友區頁面
先在主頁的右下角按「生活圈」，然後在左上角click 入「公仔圖案」即可
2.想分享狗狗生活點滴
先在主頁的右下角按「個人檔案」，再按「建立貼文」，然後upload 文字或圖片