荃灣西餐廳Sol House Oyster Bar and Restaurant 限時優惠$10時令生蠔/$98暢飲酒類

母親節及父親節即將到來，不知各位孝子孝女想好如何為父母慶祝節日未。位於荃灣的 Sol House Oyster Bar and Restaurant，主打以親民價格呈獻酒店級法歐海鮮料理，時令食材全部空運新鮮空運到港，有特色之餘價錢也較相宜，餐廳更推出2大節日優惠，包括$10 時令生蠔以及$98暢飲優惠，即睇以下詳情。

餐廳由本地五星級酒店及高級餐廳出身的資深廚師團隊主理，每日新鮮空運時令生蠔，並嚴選西班牙優質食材入饌，招牌菜式包括原隻西班牙墨魚、紅蝦及鵝肝多士等，將歐陸料理的精緻手藝與本地口味巧妙融合，在輕鬆自在的用餐氛圍中，帶來質素兼備的味覺體驗。

2大節日限時優惠

適逢母親節及父親節檔期，餐廳特別推出兩大超值優惠：

優惠1：$10 時令生蠔

嚴選當造產地生蠔，每日新鮮空運到港，即叫即開，保留濃郁海水鮮味，以超值價錢即可歎到鮮味極致的生蠔體驗。

優惠2：All You Can Drink 暢飲優惠（$98起／2小時）

凡惠顧指定餐飲，即可以$98起暢飲啤酒、紅白酒及Highball等指定飲品兩小時，三五知己把酒言歡最啱不過。