化妝師公開 6 個韓星消腫按摩指法！10分鐘即時見效

對不少女生來說，就算妝容化得再靚，有時真的敵不過水腫，特別是朝早起身，一照鏡就照到自己面腫、眼腫，下巴線條消失，成個人即刻冇哂心機。想快速回復輪廓感其實未必一定靠化妝品。近年熱爆小紅書的韓國化妝師 Haemin，就分享了一套簡單又實用的「按摩消腫法」，透過輕柔按摩促進循環，只需 8-10 分鐘就可以令臉部快速去腫、提升緊緻度，讓後續上妝更貼服。

按摩消腫法 1. 眉眼放鬆按摩 先找到眉骨下方的凹位，用大拇指指腹由眉心向外輕輕點按，來回約 3 次。之後換到眼下位置，用無名指指腹沿著凹陷處慢慢按壓，同樣重覆3 次，有助減少眼周浮腫。

按摩消腫法 2. 臉頰深層按壓 先在顴骨下方的凹陷位置，手握拳，以拇指出力向內按壓。按摩的同時，手往上、頭微微向下，按壓力道大概感覺到有少少酸痛便可以。然後將四指微彎，用指節沿著顴骨下緣向內推按至鼻翼，最後再由內向外推回一次即可。

按摩消腫法 3. 下顎線拉提

按摩消腫法 3. 下顎線拉提 這個步驟記得先塗上足夠乳霜，因為目的是避免拉扯皮膚。可先用食指貼著下顎骨外側，中指在內側，雙手順著下顎線向上提拉，來回10次左右便可以。除了用手，也可配合刮痧板或按摩板，加強效果。

按摩消腫法 4. 臉部提拉手法 用大拇指貼著頭骨，從嘴角開始，經過顴骨一路向後提到耳後位置，能幫助提升輪廓線條。

按摩消腫法 5. 唇周放鬆按摩

按摩消腫法 5. 唇周放鬆按摩 手握拳頭，微微彎起中指，用指節在唇部周圍畫圈按摩，有助放鬆表情肌，之後笑起來會更自然。

按摩消腫法 6. 頸部舒緩按摩 在耳後往下的位置，可以摸到一條胸鎖乳突肌。頭稍微側向一邊，用指腹由上而下輕輕揉捏，放鬆這條容易緊繃的肌肉。

韓星私藏去腫小秘訣 最後還有一個不少韓星都試過的小方法——用橡皮筋輕輕綁在耳朵上。可以在化妝前綁有耳仔上，完成妝容後（大概1個小時）再拆下；然後再輕輕打圈按摩耳仔，增加血液循環。 記得: 如果感到不適或微痛，記得立即鬆開，不用勉強。

上妝前小提醒 按摩後臉部通常會微微發熱，這時立刻上妝會非常容易浮粉。建議先用化妝水濕敷，或敷一片舒緩型面膜，靜待約 3～5 分鐘再上妝，妝感會更加貼服自然。

上妝前小提醒 按摩後臉部通常會微微發熱，這時立刻上妝會非常容易浮粉。建議先用化妝水濕敷，或敷一片舒緩型面膜，靜待約 3～5 分鐘再上妝，妝感會更加貼服自然。 下次早上發現臉部水腫，不妨試試這一套，救急效果相當有感