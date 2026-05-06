新店關注組｜堅尼地城新開瑞士菜Stübli 人氣手工意粉店團隊主理 親民價$169起食芝士火鍋+瑞士式牛扒瑞士

堅尼地城美食再添新選擇！由人氣意瑞手工意粉吧 Nocino 團隊打造的瑞士菜餐廳 Stübli 正式開業，餐廳供應北部德語區阿爾卑斯山的風味美食，主打高CP值牛扒及芝士火鍋，價錢親民，絕對是近期城中必試新店！

堅尼地城新開瑞士菜Stübli 由人氣意瑞手工意粉吧 Nocino 團隊主理的全新瑞士菜餐廳Stübli在堅尼地城正式開業，餐廳主打高品質且價格相對親民的扒類料理，款款都吸引！菜單精選多款優質肉類，包括油花分佈細緻的澳洲和牛、肉味濃厚的英國豬肉戰斧扒，以及口感柔嫩的荷蘭玫瑰小牛肉扒，全部均採用正統「瑞士手法」烹調——以焦化牛油配合大蒜與香草慢火煎香，香氣層層滲透，再配以自家調製的濃郁醬汁，牛扒迷必試！

$169起食芝士火鍋 香港可以食到食芝士火鍋的選擇不算多，除了經典「半半鍋」（Gruyère 及 Emmental 芝士）外，餐廳亦加入多款更具話題性的創新口味，包括口感細膩順滑的龍蝦忌廉芝士火鍋，以及散發馥郁香氣的夏日黑松露芝士火鍋，熱騰騰的芝士配上麵包或配料，用餐過程不但有儀式感，同時亦可以品嚐正宗瑞士風味。餐廳更將瑞士傳統玩法「跌包受罰」（Oops, I lost my bread!）帶來香港——若客人不慎將麵包掉入共享鍋中，便須接受趣味「懲罰」，例如請全桌喝一輪飲品，氣氛超好！



Stübli

地址：香港堅尼地城加多近街 39–41 號地下

營業時間：星期一至日 上午 11:30 – 下午 3:00／下午 5:30 – 晚上 10:00

網站：stublihk.com | Instagram：@stublihk

訂座： https://book.bistrochat.com/stubli