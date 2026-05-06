銅鑼灣美食｜米芝蓮指南唯一手工意粉吧$158起歎兩道菜 三星名廚都捧場(有片)

由名廚Roland Schuller主理親民手工意粉吧La Volta，去年8月開業，短短兩個月內便火速入選香港澳門米芝蓮指南2026，更獲意大利飲食權威紅蝦評鑑（Gambero Rosso）一叉殊榮。開業至今天天爆場，人氣不減，連三星米芝蓮法國餐廳Caprice名廚Guillaume Galliot都來探店捧場，大讚出品性價比高。 文、攝：Vera Gee

米芝蓮指南：傳統意大利風味 作為新入選2026香港澳門米芝蓮指南唯一意粉吧，米芝蓮官方專頁這樣介紹：「由大廚Roland Schuller主理的菜單，提供多款意粉，並根據時令食材更新，呈現傳統意大利風味。」

三星米芝蓮餐廳Caprice行政大廚Guillaume Galliot(右)都來捧Roland場。(Roland提供照片)

4 種意大利番茄製作番茄醬 17年前已跟Roland合作The Drawing Room的美食家拍擋Jeffrey Mui表示：「我們沒有用昂費食材諸如皇帝蟹、魚子醬，但我們用最靚的意大利Umbria橄欖油、番茄同芝士。譬如番茄醬用了4種意大利番茄去做，包括Datterino、San Marzano及車厘茄，並細心取出番茄皮及籽，取各自的甜、香和微酸味。我們煮意粉用來提升鮮味的湯底，如蜆湯、魚湯、蝦湯、菜水全是自家熬製，廚房全部由零開始，不用加工現成貨，工序多好多。坊間如果以這個價位，唔會做咁多嘢，但Roland堅持甚麼都是自家製，始終他很講究。」

午餐性價比高 難得2道菜午餐包括前菜及意粉只需$158起，3道菜連甜品也只不過$188起。晚市單點意粉平均百多元，埋單人均$350至$400。 記者日前來實試3道菜午餐，自選醃魷魚沙律（另加$28）、蟹肉伏特加筆管麵（另加$28）以及當日大廚推介（另加$18）。前菜魷魚採用本地鮮魷，蒸至僅熟火候掌握精準，極之嫩滑，配以鮮甜爆汁的車厘茄、果香天然的橄欖、清新爽口的青瓜、帶甜的紅椒醬，配搭微酸醃菜，非常開胃，展露食材豐富的層次感。

風格平實不花巧 蟹肉伏特加空心管狀粉（Rigatoni alla Vodka）就以4種意大利番茄去做的番茄醬，再加入意國辣肉腸與韓式辣醬作基調，醬汁先滲透番茄的甜與溫柔的酒香，繼而散發bb級辛口餘韻。管狀粉孔道寬闊，表面布滿直條坑紋特別掛汁，煮至al dente，每下咀嚼像有回彈力似的。醬汁不厚膩濃稠度剛好，扣著絲絲藍花蟹肉，蟹肉與醬汁和諧地融合為一。另一款貓耳朵粉，煙煙韌韌，配搭重肉味的意大利肉腸、菌味香濃的雜菌、甘爽的寶塔花菜及鹹香的巴馬臣芝士，鄉村風平實不花巧、不扮嘢，貫徹Roland的廚藝風格。

午餐每兩星期轉款 是日甜品也精彩，當日用了85%法國頂級Cocao Barry黑朱古力炮製濕潤的brownie，朱古力濃郁帶堅果風味，淋上焦糖醬，是餐後令人振奮的comfort food。午餐每兩星期轉款，單點菜單則每月更換，帶給意粉控新鮮感。 「當我創辦這間餐廳時，這純粹是一個充滿熱誠的計劃，從未想過要追逐星級或獎項。我的初衷是創造一個輕鬆、不拘小節的空間，提供大家所渴望的那種誠實、美味且平易近人的美食。」Jeffrey說。

La Volta 地址：銅鑼灣蘭芳道 9 號 電話：6978 8800 營業時間：中午 12 時至下午 3 時，晚上 6 時至 10 時 網上訂座