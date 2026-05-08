必試救膚神器！mtm labo個人化補濕面膜 3 大好用重點＋35週年限量版登場

要利用護膚品令皮膚做到極致修護，好多時都要在產品中加入適合自己肌膚需要的特別調配成分。而一直鼓勵大家多使用個人化護膚產品的 mtm labo 今年已經踏入 35 週年，有見及此，品牌特別並為其推出 35 年限量版 custom-blended hydrating mask ，希望更能幫到不同需要的顧客。
35週年限量版custom-blended hydrating mask
早在 90 年代初開始，品牌已經藉著「人人肌膚各有不同」這個理念，開始在世界各地找來不同功效的植物素材，並將其加入在產品中，令產品和草本源液發揮到最好功效。
而最具人氣的皇牌產品custom-blended hydrating mask 是次推出 35 週年限量版 custom-blended hydrating mask，更特別提供 3 款草本原液調配方案，照顧不同膚況需要，發揮更理想的護膚表現。
三款草本原液調配方案
• 銀杏原液（Gingko Extract）：提升緊緻度與彈性，令肌膚更飽滿有彈性。
• 蘆薈原液（Aloe Vera Extract）：高效補濕並舒緩，特別適合用作曬後鎮靜護理。
• 甘菊原液（Chamomile Extract）：紓緩敏弱與紅腫不適，照顧醫美療程後較脆弱的肌膚狀態。
custom-blended hydrating mask3大好用重點
重點一：深層補水，長效鎖水
配方蘊含親膚「天然保濕因子」透明質酸鈉，有助迅速提升肌膚含水量，並維持持久保濕。
小貼士：妝前使用可令膚質更柔滑、毛孔更細緻，後續上妝更貼服、更持久。
重點二：溫和舒緩，減淡泛紅不適
嚴選舒緩成分甘菊精萃及金盞花精萃，有助紓緩敏感期出現的泛紅及繃緊不適，敏感肌亦可安心使用。
小貼士：當肌膚因缺水而出現敏感反應，或曬後出現泛紅時使用，可即時舒緩不適感。
重點三：修護屏障，強韌穩定膚況
加入黑點金絲桃精萃，有助強化肌膚屏障，穩定膚況並減少敏感反覆。
小貼士：可配搭品牌另一好用到位產品custom-blended deep cleansing purimask 使用。先深層潔淨毛孔，提升後續吸收；或配搭 custom-blended nutriment mask 為肌膚補充水分、油分與養分，令狀態更飽滿健康。
mtm labo 一直強調從個人肌膚需要出發，根據專業皮膚分析後，從而加入適合精華成分。大家可以到mtm labo 門市，先透過皮膚分析了解膚質狀況和背後成因後，再因應需要，靈活配搭合適的草本原液與護膚產品，打造適合自己的護膚產品。