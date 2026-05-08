必試救膚神器！mtm labo個人化補濕面膜 3 大好用重點＋35週年限量版登場

要利用護膚品令皮膚做到極致修護，好多時都要在產品中加入適合自己肌膚需要的特別調配成分。而一直鼓勵大家多使用個人化護膚產品的 mtm labo 今年已經踏入 35 週年，有見及此，品牌特別並為其推出 35 年限量版 custom-blended hydrating mask ，希望更能幫到不同需要的顧客。

35 週年限量版 custom-blended hydrating mask

早在 90 年代初開始，品牌已經藉著「人人肌膚各有不同」這個理念，開始在世界各地找來不同功效的植物素材，並將其加入在產品中，令產品和草本源液發揮到最好功效。

而最具人氣的皇牌產品custom-blended hydrating mask 是次推出 35 週年限量版 custom-blended hydrating mask，更特別提供 3 款草本原液調配方案，照顧不同膚況需要，發揮更理想的護膚表現。

三款草本原液調配方案

• 銀杏原液（Gingko Extract）：提升緊緻度與彈性，令肌膚更飽滿有彈性。

• 蘆薈原液（Aloe Vera Extract）：高效補濕並舒緩，特別適合用作曬後鎮靜護理。