黃金海岸酒店自助餐快閃優惠 買一送二人均$173起

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳最近推出全新「亞洲風味盛宴」主題自助餐，同步加推限時買一送二快閃優惠（送一位成人及一位小童），自助午餐優惠後人均只需$173起，自助晚餐優惠後則為人均$310起，性價比極高，啱晒一家大細，即睇以下優惠詳情！

自助晚餐重量級熱葷陣容強勁

晚餐主打多款肉食愛好者不能錯過的重磅熱葷，包括慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛豬叉燒、松露香草西班牙小羊側腹骨，以及火山風味豬肋骨，款款都是回本之選。想再豐富一點，還有花膠螺片鮑汁撈麵、安格斯牛橫隔肌、韓式醬燒牛仔骨及日式醬燒白鱔等矜貴菜式輪流供應。甜品區同樣精彩，招牌芒果拿破崙、港式雞蛋仔、朱古力噴泉及Häagen-Dazs雪糕杯一應俱全，甜品控絕對滿足。

自助午餐新鮮海鮮與亞洲風味兼備

如果想再優惠一點，午餐同樣交足功課。海鮮方面供應新鮮紐西蘭青口、白蜆、翡翠螺及海蝦；熱葷則有匈牙利燴牛肋條、豬腳薑醋、糯米飯及香辣酥炸雞等地道風味，貫穿亞洲主題之餘亦照顧不同口味。