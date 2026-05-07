魔音女團︱廖慧儀早餐必食一物維持體脂6kg以下 6大魔鬼訓練全公開：自律是為了吃更多！

TVB「狂野空姐」廖慧儀(Jessica)，近日因為參加綜藝真人騷《魔音女團》而備受關注。除了歌喉成為熱話，她緊緻充滿力度的運動型身材，更是觀眾討論的焦點。日前Jessica於網上平台，大方分享身材管理之道，揭開她如何在演藝圈的待命日子裡，靠著近乎苦行僧般的自律，打造出體脂極低的完美體態。 數字只是參考 線條才是王道 體脂 6kg 以下的堅持 對於大眾女星追求的輕體重，Jessica有著不同的解讀。168cm身高的她，體重長期維持在50kg左右，她強調自己從不對體重磅上的數字過度敏感。「我本身不太在意體重，比較著重的是體脂(BFM)。」

在最新的Inbody測試報告中，Jessica的體脂總量驚人地維持在6kg以下，這對於女性而言是極具挑戰性的標準。她直言，追求外觀上的線條感，是為了在鏡頭前展現最佳體態，但更深層的動力是內心的平靜，「我追求的是那份堅持帶來的安多酚，還有為了滿足我那個『吃貨的胃』。」 早餐麥皮的哲學：為了大吃大喝積攢配額 Jessica在自述中，生活充滿了煙火氣。她坦言，身材管理並非完全戒絕美食，而是一場精確的「配額計算」。「如果沒有每天早餐堅持吃淡而無味的麥皮，就沒有之後跟朋友大吃大喝的Quota(配額)了。」她的飲食法展現極為人性化，不諱言自己也愛放縱、愛美食，但這一切快樂的前提，是平日裡對枯燥飲食的耐受度。Jessica的真實分享，揭開女星天生吃不胖的神話，想要苗條身材除了忍口，就是食得其所，為自己積攢食得更多的配額。

從討厭有氧到愛上跑步 1 星期 5 天半小時以上運動 在運動清單上，Jessica堪稱全能型選手。在等待開劇與參賽的空檔，她堅持一星期運動5天，每日有規律地做半小時以上運動，內容涵蓋了力量與柔韌類別，她會交叉訓練，藉此讓肌肉休息或受刺激： 球類運動：結合Paddle ball與網球，訓練反應與瞬間爆發力。 核心雕塑：透過Pilates與Yoga修正體態，確保上鏡時的儀態優雅。 心肺強化：堅持負重訓練，最近愛上跑步，這是她最大的轉變。 「以前的我，是個超討厭 Cardio(有氧運動)的人。」Jessica笑稱，但最近卻不能自拔地愛上了跑步。儘管早前因氣管發炎被醫生要求休養，但病癒後的她，第一時間便重返跑道，「一喜歡上就停不了，我很期待加入大量有氧訓練後，身體會出現怎樣的變化！」

自律背後的孤獨 不怕重複沉悶的訓練 「身材管理要靠自律，不怕重複沉悶的生活和訓練。」這句話是Jessica送給fans，也是送給自己的座右銘。在演藝圈這個充滿變數的環境中，她用「規律」來對抗焦慮。無論是每天半小時起跳的運動，還是對飲食的嚴格把關，都展現她備戰《魔音女團》的決心。Jessica在文末公開邀約：「歡迎各位約跑步、打波！」展示極佳親和力。