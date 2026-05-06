宇宙級女團XG再臨香港 7月亞博開世巡騷《THE CORE》(附搶票攻略/VIP福利)

J-Pop女團XG(Xtraordinary Genes)，2025年橫掃東京巨蛋及美國Coachella 音樂節後，近日正式宣布展開第二次世界巡迴演唱會——《XG WORLD TOUR：THE CORE》，這次演出她們特別為首張完整專輯《THE CORE – 核》宣傳，並鐵定於7月31日登陸香港亞洲國際博覽館。門票將於5月14日全面公開發售，預計將掀起新一輪全城搶票潮。 從 Coachella 到 Billboard ： XG 的「核」心進化論 自2024年首次巡演《The first HOWL》吸引40萬人次入場後，XG的成長速度令全球側目。她們不只是單純日系或韓系女團，而是致力於「開創新文化」的先鋒。2025年4月，她們作為唯一登上Coachella主舞台(Sahara stage)壓軸演出的日本藝人，獲得國際一致好評。

2026年1月發行的首張專輯《THE CORE – 核》更成功躋身美國Billboard 200強榜。這次巡演取名「THE CORE」，意在挖掘每個人內心深處的力量與創造力，展現她們從「狼群」進化到更成熟、更具感染力的藝術階段。

必聽神曲與驚喜新作 視聽雙重衝擊 香港站演出將延續XG招牌的「流暢編舞」與「強勁歌聲」。除了歌迷耳熟能詳的洗腦神曲《LEFT RIGHT》及充滿進攻性的《WOKE UP》外，這次巡演更將首度現場演繹新歌《HYPNOTIZE》與《ROCK THE BOAT》。 在日本首站(橫濱、大阪、名古屋)，每場門票皆迅速售罄，外界熱烈反應，這次香港場的舞台設計與視覺效果，將達到前所未有的Xtraordinary水準。她們在舞台上不只是唱歌跳舞，更以一種超越傳統框架的魅力，賦予ALPHAZ(XG fans暱稱)改變現狀的力量。

搶票攻略： VIP 套票獨享歡送會 提前入場欣賞彩排 針對香港站，主辦單位AEG Presents Asia提供多種票價選擇，其中最令ALPHAZ瘋狂，莫過於兩款 VIP 套票： Xtraordinary Version X ($2,199)：包含最高票價內場門票，更能進入soundcheck彩排現場，並在演出後參加藝人send-off歡送活動，近距離感受XG的偶像魅力。 Xtraordinary Version G ($1,799)：同樣享有彩排觀看資格及VIP專屬周邊。

繼7月19日曼谷、7月22日馬尼拉後，XG香港站將作為巡演在東南亞的重要節點。緊隨其後，她們將轉戰台北小巨蛋，並進軍北美、英國及歐洲。XG這次巡演誠邀大家一起釋放蘊藏於核心的力量，並與全球ALPHAZ共同見證新文化的誕生這歷史性時刻。 購票時程： • ALPHAZ會員預售：5月13日(三)中午12時起 • 公開發售：5月14日(四)中午12時起 • 購票平台： 購票通 / 大麥網 《 XG WORLD TOUR: THE CORE IN HONG KONG 》詳情： 日期：7月31日(五)晚上8時 地點：亞洲國際博覽館10號展館