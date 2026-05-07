梁非同《夢說紅樓》挑戰林黛玉！獲國家級名師單仰萍傾囊相授 一后三王選角 3位寶玉輪番驚艷戲迷

繼今年3月以《安國紅玉》打響名堂後，由粵劇人氣花旦梁非同成立的「非同劇團」再度投下震撼彈。近日劇團宣布將中國四大名著《紅樓夢》搬上舞台，打造新編粵劇《夢說紅樓》。非同這次不但向經典中國文學致敬，更因其「一后三王」的破格選角，與兩代花旦的跨劇種傳承，未演先轟動，預計將掀起新一輪粵劇熱潮。 越劇粵傳：國家級大師單仰萍親授黛玉神韻 為了演活大眾心中那位「病如西子勝三分」的林黛玉，非同投入了極大心血。她早前兩度親赴上海，拜訪中國國家一級演員、梅花獎得主單仰萍老師。單仰萍師承越劇泰斗王文娟，被公認為當代演繹林黛玉的佼佼者。

「林黛玉是粵劇舞台上極具挑戰性的角色，我非常慶幸能有這次機會重新翻閱《紅樓夢》，感受她的世界。」非同感性地表示。在上海學藝期間，單仰萍被她對粵劇的熱誠感動，打破劇種隔閡，將王派藝術中演繹林黛玉的細膩身段、做手秘訣及神韻傾囊相授。這種「越劇粵傳」的藝術交流，讓戲迷對她今次的詮釋倍增期待。

大膽創舉：「一后三王」演繹多層次的三角虐戀 《夢說紅樓》最引人入勝的亮點，在於其獨特的演員編排。非同(飾演林黛玉)將連續3晚演出，分別與三位風格迥異的文武生合作演繹賈寶玉： 王志良：坦言演出壓力巨大，挑戰從少年時期的跳脫感演起，展現寶玉的純真與靈動。 文華(反串)：同時兼任編劇。他與總策劃彭美施(施姐)反覆磨合，劇本竟修訂了 17個版本，務求盡善盡美，展現文人筆下的細緻情感。 梁振文：壓軸出場，他笑言自己擁有「Baby Face」優勢，演少年寶玉毫無難度，更能吸取前兩位拍檔的精髓，形成良性競爭。

身為班主的非同表示：「三晚不同賈寶玉的安排，能讓觀眾看到林黛玉在不同化學反應下的細膩轉變，對我來說是體力與演技的雙重挑戰。」 施姐撐劇本完美：明年預定重演 著名粵劇出品人彭美施（施姐）擔任本次總策劃，她對這組「黃金陣容」充滿信心，更大讚文華編寫的劇本水平極高、文字功底紮實：「我看過劇本後非常滿意，因為對品質有信心，我預計三場必定爆滿，甚至已經在預定明年的重演期。」 除主要演員外，配角陣容亦不容小覷：曉瑜飾演薛寶釵、黃小鳳特邀演繹精明的王熙鳳、廖國森反串慈祥的老祖宗、符樹旺則分飾賈政及曹雪芹。眾星拱月，展現出大觀園的繁華與悲涼。《夢說紅樓》結合了文學、傳統戲曲與現代劇場概念，是非同藝術生涯的又一里程碑，更是當代粵劇如何賦予經典新生命的示範作。