香港5月賞花地圖 沙田紫色藍花楹/太子魚木花海隧道/維園火紅鳳凰木/中環幽香荷花玉蘭

踏入5月，氣候溫暖而潮濕，市區卻披上一層夢幻色彩。滿城的藍花楹、大葉魚木花、鳳凰木花與荷花玉蘭，正迎來爆發期。為了讓你精準「捕獲」最美花況，特別整理5月最不容錯過的市區賞花懶人包，讓你領略初夏專屬人間風景。無論是漫步於紫色的浪漫樹下，還是穿梭在黃白相間的花海隧道，抑或在維園鳳凰木樹下慢步，以及在中環動植物公園散發花香的荷花玉蘭，每一處都是大自然精心準備的禮物。

沙田中央公園的紫色油畫 ( 藍花楹 ) 如果說春天是粉紅色，那麼5月的沙田中央公園便是深紫色。位於城門河畔的公園，數十棵藍花楹正迎來全盛期。這顆被譽為「南半球最美」的花木，花蕾形似小風鈴，簇擁在羽毛般的綠葉間，隨風搖曳。

建議上午10時左右前往，陽光穿透紫色花瓣灑落在草地上，視覺感最為通透。不少市民會在樹下寫生或野餐，那種慵懶的初夏氛圍，彷彿置身澳洲或南非的街頭。 花期預測：即日起至6月 交通：沙田源禾路2號(從東鐵綫沙田站步行約7分鐘，穿越新城市廣場即可到達)。 其他觀賞地點：沙田公園(草地2)、東涌北公園(近中草藥園)、維多利亞公園 (近噴水池廣場)、摩士公園(四號公園)、荃灣公園(近長者健身站)。

太子道西最壯觀黃白「雪」隧道 ( 魚木花 / 樹頭菜 )

走在太子的街道上，很難不被那鋪天蓋地的黃白花海吸引。這裡擁有超過30棵逾半世紀樹齡的大葉魚木(俗稱樹頭菜)，它們沿著太子道西與界限街夾道盛放，花朵簇擁如球，遠看像極了樹上積滿了黃白色的雪。 這裡最動人的瞬間是「落花時刻」。當微風吹過，黃白相間的花瓣如雪片般掉落，落在復古的聖德肋撒堂建築前，形成一種極具異國情調的對比，是攝影愛好者捕捉「偽旅行」照的最佳取景地。 花期預測：即日起至5月中 交通：九龍太子道西及界限街一帶(鄰近聖德肋撒堂，太子站步行約10分鐘)。

其他觀賞地點：摩士公園(近籃球場)、大埔海濱公園(近香花園)、天柏路行道樹 (行人道)、天水圍公園(近網球場)、龍園(近正門入囗)及櫻桃街公園(近網球場)。

維多利亞公園藍紫色與火紅的接力賽 ( 鳳凰木 ) 作為港島區的市肺，維多利亞公園的5月熱鬧非凡。除了可以近距離觀賞藍花楹的優雅姿態，此時也是鳳凰木準備登場的時節。 相比沙田的集中，維園的花景更具層次感。藍花楹的淡紫與遠處鳳凰木悄悄綻放的火紅交織，象徵著盛夏的序幕。這裡空間廣闊，適合一家老少漫步，走累了還能在涼亭下細品那抹清涼的紫色幽香。

花期預測：5月全月 交通：銅鑼灣站E出口或天后站A2出口。 其他觀賞地點：賈炳達道公園(近單車場)、屯門公園(近人工瀑布)、維多利亞公園(近南亭廣場)。

香港動植物公園貴氣地上荷花 ( 廣玉蘭 ) 在中環香港動植物公園的木蘭科植物園內，5 月正值荷花玉蘭(名廣玉蘭)盛放期。與細碎的藍花楹不同，荷花玉蘭的花朵大如手掌，潔白的花瓣質感厚實，猶如白玉雕琢而成，盛開在翠綠油亮的葉片間，顯得格外雍容華貴。 荷花玉蘭最迷人之處在於其淡雅的檸檬幽香。漫步在植物園的小徑，不時會有一陣清香撲鼻，令人瞬間忘卻市區的燥熱。由於花朵多生長在樹冠較高位置，建議帶備長焦鏡頭，或是尋找稍高位置的觀賞平台，捕捉那份出塵脫俗之美。

最佳花期：5至6月 交通：中環站D2出口步行約15分鐘，或由金鐘站乘搭12A巴士直達。 其他觀賞地點：九龍寨城公園(近橘中秘亭)、沙田公園(北園)。