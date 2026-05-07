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出版：2026-May-07 09:00
更新：2026-May-07 09:00

東方樹葉流動茶居/連續14日巡迴全港免費派茶/附14區出沒時間表+優惠攻略

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東方樹葉流動茶居/連續14日巡迴全港免費派茶/附14區出沒時間表+優惠攻略

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初夏熱浪來襲，想找一點清新滋味？無糖茶品牌「東方樹葉」宣布展開大型巡迴活動，由57日起連續兩星期，派出極具文藝氣息的「流動茶居」走遍港九新界。只要簡單「點讚」東方樹葉Facebook專頁，就能在鬧市中免費領取一瓶冷萃清香的無糖茶，為繁忙的都市生活降降溫。

一鍵領取免費茶飲＋現金券

活動期間，市民只需追蹤「東方樹葉香港」Facebook專頁，即可免費獲贈東方樹葉無糖茶一支。現場更設有專屬QR Code，掃描後可額外獲得$2現金優惠券(適用於指定商戶)，讓這份茶香延續。必試亮點全新菊花普洱(500mL)將會登場，此茶靈感來自廣東飲茶文化，清甜菊花配上醇厚雲南普洱，入口順滑又解膩，食完重口味食物，飲啖即刻清爽返晒。

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東方樹葉香港 2

東方樹葉的茶飲，加入菊花增添風味。

14 日行程地圖從尖沙咀快閃到荃灣

「流動茶居」將於每日中午 12 點至晚上 8 點現身。首站將由潮流地標尖沙咀 K11開始，隨後幾天會接力進駐中環中心、旺角朗豪坊及銅鑼灣SOGO等核心地帶。無論是中環上班族，還是周末在銅鑼灣購物的，都有機會與這座茶香小站「偶遇」。

「流動茶居」出沒地點：

  • 首三站：57()尖沙咀K1158()中環中心、59()旺角朗豪坊

  • 末熱點：510()銅鑼灣SOGO後、516()沙田好運中心、517()啟德1

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  • 其餘熱點：511()觀塘中海日升中心、512()太子聯合廣場、513()灣仔電腦城、514() 鰂魚涌太古坊、515()518()大圍港鐵站、519()炮台山港鐵站

  • 最終站：520()荃灣千色匯

    • 東方樹葉被譽為「像現泡一樣好喝」的無糖茶，以其零卡路里、無負擔的純粹口感深得年輕人喜愛。現在記下巡迴到你附近的日期，約埋同事或朋友，一起去領取這份清爽的初夏禮物吧。

    東方樹葉香港 1

    由今天起，東方樹葉流動茶居連續14日於港九新界多個地點派茶。

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