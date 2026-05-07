東方樹葉流動茶居/連續14日巡迴全港免費派茶/附14區出沒時間表+優惠攻略

初夏熱浪來襲，想找一點清新滋味？無糖茶品牌「東方樹葉」宣布展開大型巡迴活動，由5月7日起連續兩星期，派出極具文藝氣息的「流動茶居」走遍港九新界。只要簡單「點讚」東方樹葉Facebook專頁，就能在鬧市中免費領取一瓶冷萃清香的無糖茶，為繁忙的都市生活降降溫。
一鍵領取免費茶飲＋現金券
活動期間，市民只需追蹤「東方樹葉香港」Facebook專頁，即可免費獲贈東方樹葉無糖茶一支。現場更設有專屬QR Code，掃描後可額外獲得$2現金優惠券(適用於指定商戶)，讓這份茶香延續。必試亮點全新菊花普洱(500mL)將會登場，此茶靈感來自廣東飲茶文化，清甜菊花配上醇厚雲南普洱，入口順滑又解膩，食完重口味食物，飲啖即刻清爽返晒。
14 日行程地圖從尖沙咀快閃到荃灣
「流動茶居」將於每日中午 12 點至晚上 8 點現身。首站將由潮流地標尖沙咀 K11開始，隨後幾天會接力進駐中環中心、旺角朗豪坊及銅鑼灣SOGO等核心地帶。無論是中環上班族，還是周末在銅鑼灣購物的，都有機會與這座茶香小站「偶遇」。
「流動茶居」出沒地點：
首三站：5月7日(四)尖沙咀K11、5月8日(五)中環中心、5月9日(六)旺角朗豪坊
周末熱點：5月10日(日)銅鑼灣SOGO後、5月16日(六)沙田好運中心、5月17日(日)啟德1號
其餘熱點：5月11日(一)觀塘中海日升中心、5月12日(二)太子聯合廣場、5月13日(三)灣仔電腦城、5月14日(四) 鰂魚涌太古坊、5月15日(五)、5月18日(一)大圍港鐵站、5月19日(二)炮台山港鐵站
最終站：5月20日(三)荃灣千色匯
東方樹葉被譽為「像現泡一樣好喝」的無糖茶，以其零卡路里、無負擔的純粹口感深得年輕人喜愛。現在記下巡迴到你附近的日期，約埋同事或朋友，一起去領取這份清爽的初夏禮物吧。