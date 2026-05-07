東方樹葉流動茶居/連續14日巡迴全港免費派茶/附14區出沒時間表+優惠攻略

初夏熱浪來襲，想找一點清新滋味？無糖茶品牌「東方樹葉」宣布展開大型巡迴活動，由5月7日起連續兩星期，派出極具文藝氣息的「流動茶居」走遍港九新界。只要簡單「點讚」東方樹葉Facebook專頁，就能在鬧市中免費領取一瓶冷萃清香的無糖茶，為繁忙的都市生活降降溫。

一鍵領取免費茶飲＋現金券

活動期間，市民只需追蹤「東方樹葉香港」Facebook專頁，即可免費獲贈東方樹葉無糖茶一支。現場更設有專屬QR Code，掃描後可額外獲得$2現金優惠券(適用於指定商戶)，讓這份茶香延續。必試亮點全新菊花普洱(500mL)將會登場，此茶靈感來自廣東飲茶文化，清甜菊花配上醇厚雲南普洱，入口順滑又解膩，食完重口味食物，飲啖即刻清爽返晒。