Ian 陳卓賢生日展覽「Ian Azure Nexus」登陸啟德零售館 必玩限定電話繩工作坊

人氣組合MIRROR成員Ian陳卓賢33歲生日即將來臨，各位Hellosss當然要為偶像好好慶祝。5月15日至6月9日期間，陳卓賢國際歌迷會將以「Ian Azure Nexus」為主題，在啟德零售館Mall 2舉辦生日展覽。活動設有不同展區及工作坊，Hellosss不但可以打卡Ian 生日獨家造型照，更可親手製作獨一無二的電話繩，甚至有機會贏取Ian親自拍攝的即影即有相片， Hellosss萬勿錯過！

5月15日至6月9日期間，陳卓賢國際歌迷會將以「Ian Azure Nexus」為主題，在啟德零售館Mall 2舉辦生日展覽。

打卡獨家Ian 新照！ 活動主題「Ian Azure Nexus」當中的「Nexus」代表交匯與蛻變，體現Ian在音樂與人生旅程中，從黑白的起點逐步轉變，匯聚成彩色的光譜。展覽分為兩部分，包括相片展及工作坊，感受Ian 「從黑白走向彩色」的蛻變旅程。相片展的油桶時光隧道展出獨家Ian造型照，再配上MV的播放，讓訪客感受Ian的音樂世界。

親手整主題 電話繩 有機會帶走 Ian 親自拍攝相片 與此同時，粉絲亦可參與限定個人化電話繩工作坊，親手串起各種與Ian息息相關的元素珠仔，打造專屬紀念品。如果想帶走Ian親自拍攝的即影即有相片、麻糬波波匙扣、打卡立牌等，不妨參與巨型扭蛋遊戲，玩家有機會獲得限量禮物，留下難忘回憶。

Ian 陳卓賢生日展覽「 Ian Azure Nexus 」 地點：九龍承啟道38-39號啟德體育園 啟德零售館2號館G樓中庭 日期：2026年5月15日至6月9日 時間：上午10時至晚上10時（首日將於晚上7時傳媒預覽活動後開放） 生日限定個人化電話繩工作坊體驗券，以及扭蛋代幣兌換券由即日起於KKday出售。