2合1妝前神器！GIVENCHY 全新精華調色底霜打造透亮妝容 一支同時護膚/打底/調色

GIVENCHY Beauty 為品牌的底妝系列加入全新成員——「稜鏡精華調色底霜」，結合輕盈精華質感與修色效果，一抹即可均勻膚色，底霜當中同時含有護膚精華成分來提升肌膚細緻度，為底妝打好清透亮澤的基礎。

2 合為 1 妝前打底變得更容易

要打造一個完美妝容，第一步一定要做好打底步驟，塗抹適合自己肌質需要的妝前打底霜；第二步，塗上能均勻膚色的調色液。最近，GIVENCHY Beauty 推出了全新稜鏡精華調色底霜，現在只需一支調色底霜就可以做到打底及均勻膚色兩大功效！

貼膚持妝 打造柔滑透亮效果

配方加入 DOUBLE-ADHERING 雙重貼膚複合物，質感輕盈順滑，有助提升底妝貼服度與持久度。同時結合品牌專研 PRISMATIC LIGHT™ 透光科技，透過微細光學粒子，以稜鏡原理柔化肌膚紋理，營造自然柔焦效果。配方亦加入透明質酸，為肌膚補充水分，令妝容全天保持舒適貼服、透亮不乾。