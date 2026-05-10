2合1妝前神器！GIVENCHY 全新精華調色底霜打造透亮妝容 一支同時護膚/打底/調色

GIVENCHY Beauty 為品牌的底妝系列加入全新成員——「稜鏡精華調色底霜」，結合輕盈精華質感與修色效果，一抹即可均勻膚色，底霜當中同時含有護膚精華成分來提升肌膚細緻度，為底妝打好清透亮澤的基礎。
2合為1 妝前打底變得更容易
要打造一個完美妝容，第一步一定要做好打底步驟，塗抹適合自己肌質需要的妝前打底霜；第二步，塗上能均勻膚色的調色液。最近，GIVENCHY Beauty 推出了全新稜鏡精華調色底霜，現在只需一支調色底霜就可以做到打底及均勻膚色兩大功效！
貼膚持妝 打造柔滑透亮效果
配方加入 DOUBLE-ADHERING 雙重貼膚複合物，質感輕盈順滑，有助提升底妝貼服度與持久度。同時結合品牌專研 PRISMATIC LIGHT™ 透光科技，透過微細光學粒子，以稜鏡原理柔化肌膚紋理，營造自然柔焦效果。配方亦加入透明質酸，為肌膚補充水分，令妝容全天保持舒適貼服、透亮不乾。
三色選擇 針對膚況精準修飾
全新底霜結合修色科技與護膚級精華成分，在修飾膚色同時兼顧肌膚質感，提供三款色調！
鳶尾紫｜提亮暗沉膚色 蘊含煙酰胺，有助細緻肌膚紋理，改善暗啞。
薄荷綠｜均勻泛紅問題 加入維他命B5，有助舒緩肌膚不適，改善泛紅情況。
櫻花粉｜提升光澤感 蘊含維他命C，有助改善暗沉，提升整體氣色。
打造完美GIVENCHY高訂底妝步驟
全新「稜鏡精華調色底霜」當然絕對可與品牌稜鏡系列底妝產品來配搭，打造細緻妝容：
Step 1: 妝前打底 作為護膚最後一步或底妝第一步使用，均勻塗抹全臉，打造透亮底層
Step2 : 局部修飾 配合高訂稜鏡修正調色霜，針對膚色不均位置加強修飾。
Step 3: 打造貼膚底妝 搭配稜鏡柔光精華粉底液使用，先修飾後上妝，呈現自然光澤肌效果。
Step 4: 定妝提亮 最後配合高級訂製稜鏡四色蜜粉，鎖定妝容同時提升肌膚明亮度，完成柔和細緻妝感。
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