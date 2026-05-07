新加坡旅遊｜D23亞洲迪士尼粉絲大會2027登陸新加坡 集結荷里活巨星+角色見面會/獨家睇Disney+內容

迪士尼粉絲注意！年度盛會「D23亞洲迪士尼粉絲大會」(D23 Asia: The Ultimate Disney Fan Event)將在2027首度移師新加坡盛大登場！活動將集結多個荷里活巨星及來自世界各地的創作者，來自亞太地區及全球各地的迪士尼粉絲，更有機會親眼目睹多位超人氣迪士尼角色，帶來沉浸式體驗，即睇詳情。

迪士尼大型粉絲盛會 「D23 亞洲迪士尼粉絲大會」由「D23：官方迪士尼粉絲俱樂部」(D23: The Official Disney Fan Club) 自2009年首度登場以來，持續向全球擴展，讓世界各地的支持者都能近距離感受迪士尼的魅力。「D23」的命名故事背後亦具有深厚情懷意義，「D」代表迪士尼(Disney)，「23」則回溯至1923年，正是創辦人華特迪士尼先生於好萊塢創立首間工作室的年份。繼近期在巴西舉辦的「D23 巴西迪士尼體驗」(D23 Brazil – A Disney Experience)引發熱烈迴響後，主辦將持續將粉絲大會帶至世界各地。

D23亞洲迪士尼粉絲大會新加坡站2027登場 是次D23來到新加坡，將為這個多元地區的觀眾帶來難忘的粉絲體驗。除了將延續過去活動的舞台演出、沉浸式互動體驗與限定周邊商品登場外，同時亦會邀請荷里活巨星及來自世界各地的創作者舉行見面會，更會特別加入一連串亞太市場獨特體驗，包括搶先預覽 Disney+ 亞太原創內容和迪士尼最新電影、以及角色與幕後團隊分享第一手消息、與創作團隊舉行面對面的分享會等等，打造專為亞洲市場量身設計的全新體驗，並延續D23活動具代表性的活動規模、創意能量，以及粉絲優先的核心價值。

D23亞洲迪士尼粉絲大會2027登陸新加坡