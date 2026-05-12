狗狗舔你有原因！4大部位背後意思出乎意料

每天回到家，最令人感到幸福/窩心的就是看到狗狗興奮地撲向自己，然後不斷用舌頭「舔」主人。其實對狗狗而言，舌頭是牠們與外界溝通的重要工具之一。那麼，當狗狗舔著主人的不同部位時，究竟代表甚麼意思？即刻同大家拆解以下 4 大常見情況！

在狗狗世界裡，階級觀念相當分明。如果牠經常主動舔主人的腳，這其實是一種示好與服從的表現。這個動作反映牠已經在心中把主人視為領導者，亦願意聽從主人的指示，展現出信任與依附。

表達歉意： 若牠剛剛闖禍，例如咬壞物件或弄髒環境，然後再舔主人的手，往往代表牠感到心虛，正試圖「討好」主人，希望得到原諒。

尋求關注： 當主人忙於工作或玩手機時，牠會走過來舔主人的手，其實是在撒嬌，想引起主人注意，示意主人陪牠玩耍。

舔臉是狗狗表達情感的一種方式，特別是在牠察覺到主人情緒低落時。當狗奴感到難過或壓力大，狗狗可能會透過舔主入的臉來安撫他，彷彿在說：「別擔心，我在這裡陪著主人。」這是一種深層且溫暖的情感交流。

狗狗舔主人部位 4. 舔嘴：模仿親吻表達

有時候狗狗會嘗試舔主人的嘴巴，這往往是牠們從人類身上觀察得來的行為。當牠看到主人以親吻表達愛意，亦會模仿這種方式，用自己的方法傳遞親密與喜愛，是一種互動。

總結：

無論狗狗是舔主人的哪個部位，背後核心其實很簡單——牠正在表達對主人的愛與信任。下次當毛孩再次為自己「洗臉」或「洗腳」時，雖然可能會覺得有點濕漉漉，但不妨記得，這正是牠最直接、真誠的情感表達。作為主人，也別忘了給予回應，讓彼此的關係更加緊密。