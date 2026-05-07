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生活
出版：2026-May-07 15:30
更新：2026-May-07 15:30

「芝麻街 2.0」移師小西灣本灣市場 黑芝麻腸粉/特濃芝麻雪糕/芝麻菠蘿包 醒你$75的士優惠

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「芝麻街 2.0」移師小西灣本灣市場 黑芝麻腸粉/特濃芝麻雪糕/芝麻菠蘿包 醒你$75的士優惠

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早前於黃大仙竹園廣場舉行的「HK Select市集 Vol.1 黑芝麻市集」大收旺場，吸引眾多芝麻控捧場。主辦單位今日公布「芝麻街 2.0」將於5月14日至17日，移師小西灣本灣市場來個第二波期間限定登場。

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多家人氣品牌參與

今次市集多了新成員加入，包括人氣品牌Bolo Bolo、Newcookking、華爾登餅店及金二少等，上次參與的原有班底如均香餅家、理想餅家、La Viña、糕點時光、At Food Factory等依舊繼續登場，推出的芝麻小食甜點結合創意與傳統風味。

Sesame Canelé Assorted Canelé .jpg 的副本 黑芝麻合桃酥(大量) 黑芝麻彈糕仔 製作芝麻餡

市集獨家芝麻產品

先預告一下各大品牌為市集特別研發的獨家芝麻產品：均香餅家將會推出市集限定口味芝麻炸三文治，外脆內軟，滿口芝麻香氣，當然離不會有傳統糯米糍。華爾登餅店特別版芝麻合桃酥，鬆脆可口。Bolo Bolo將招牌菠蘿包結合芝麻元素，創造出芝麻菠蘿包。Newcookking將法式經典甜品可麗露，加入芝麻餡料，帶來脆中有軟的口感。

IMG 4781 炸三文治(芝麻) 芝麻菠蘿包(暫名) 芝麻黑牛(暫名) 未提供相片說明。 3 IMG 4775

芝麻腸粉、芝麻菲林卷同登場

芝麻控亦可歎到La Viña / Cupping Room的芝麻麻糬巴斯克芝士蛋糕、豆腐麻糬巴斯克芝士蛋糕；理想餅家的杜拜絲黑芝麻炸包與芝麻撻；糕點時光的招牌流心芝麻卷 (菲林卷)及芝麻腸粉；At Food Factory的芝麻杜拜朱古力綿花糖；想甜嚐甜的特濃芝麻雪糕、黑芝麻雪糕窩夫、黑芝麻焦糖燉蛋、黑芝麻心太軟等。

特濃芝麻雪糕(大量) 黑芝麻心太軟 黑芝麻焦糖燉蛋 黑芝麻雪糕窩夫 芝麻棉花糖1.jpg 的副本 IMG 4819 IMG 4816

$75優惠券詳情

主辦單位今次繼續以零租金、水電冷氣全包的模式，支持香港製造品牌。最惠及市民之處是透過香港數碼生活平台DASH (@dash.taxi)再次推出出行優惠，只要下載DASH App，輸入邀請碼「SESAME」並成功登記成為用戶，即可獲取高達$75優惠券。由5月14日起至17日期間，使用DASH APP叫車往返小西灣本灣市場，輸入優惠碼「SESAME」，即可享$25折扣著數。

HK Select市集Vol.2-芝麻街2.0

地點：小西灣道10號本灣市場

日期：2026 年5月14日（4pm-7pm）；5月15-17 日（1pm-8pm）

門票：免費入場

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