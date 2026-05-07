「芝麻街 2.0」移師小西灣本灣市場 黑芝麻腸粉/特濃芝麻雪糕/芝麻菠蘿包 醒你$75的士優惠

早前於黃大仙竹園廣場舉行的「HK Select市集 Vol.1 黑芝麻市集」大收旺場，吸引眾多芝麻控捧場。主辦單位今日公布「芝麻街 2.0」將於5月14日至17日，移師小西灣本灣市場來個第二波期間限定登場。

多家人氣品牌參與 今次市集多了新成員加入，包括人氣品牌Bolo Bolo、Newcookking、華爾登餅店及金二少等，上次參與的原有班底如均香餅家、理想餅家、La Viña、糕點時光、At Food Factory等依舊繼續登場，推出的芝麻小食甜點結合創意與傳統風味。

市集獨家芝麻產品 先預告一下各大品牌為市集特別研發的獨家芝麻產品：均香餅家將會推出市集限定口味芝麻炸三文治，外脆內軟，滿口芝麻香氣，當然離不會有傳統糯米糍。華爾登餅店特別版芝麻合桃酥，鬆脆可口。Bolo Bolo將招牌菠蘿包結合芝麻元素，創造出芝麻菠蘿包。Newcookking將法式經典甜品可麗露，加入芝麻餡料，帶來脆中有軟的口感。

芝麻腸粉、芝麻菲林卷同登場 芝麻控亦可歎到La Viña / Cupping Room的芝麻麻糬巴斯克芝士蛋糕、豆腐麻糬巴斯克芝士蛋糕；理想餅家的杜拜絲黑芝麻炸包與芝麻撻；糕點時光的招牌流心芝麻卷 (菲林卷)及芝麻腸粉；At Food Factory的芝麻杜拜朱古力綿花糖；想甜嚐甜的特濃芝麻雪糕、黑芝麻雪糕窩夫、黑芝麻焦糖燉蛋、黑芝麻心太軟等。

HK Select市集Vol.2-芝麻街2.0 地點：小西灣道10號本灣市場 日期：2026 年5月14日（4pm-7pm）；5月15-17 日（1pm-8pm） 門票：免費入場